Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sessiz sedasız mutlu sona ulaştı!

Başarılı sanatçı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup, Roma'da imzayı attı. Aşıkler şepri Roma'da nikah kıyan çiftin düğünü, 10-11 Haziran'da D Maris'te.
Çift düğünleri için çok anlamlı bir karar aldı. D-Maris'te gerçekleşecek düğüne gelecek 80 özel davetliden, gelin ve damada hediye vermek yerine "Engelsiz Yaşam Vakfı"na bağış yapmaları istenecek.
Düğüne giden davetliler gelin ve damada vermek istedikleri hediyeler yerine, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın hesap numarasına gönüllerinden kopan miktarı bağış yapacak.