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    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sessiz sedasız mutlu sona ulaştı!

    Başaralı şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde evlendi... Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlendi.

    Evet Roma’da!

    Başarılı sanatçı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup, Roma'da imzayı attı. Aşıkler şepri Roma'da nikah kıyan çiftin düğünü, 10-11 Haziran'da D Maris'te.



    Çift düğünleri için çok anlamlı bir karar aldı. D-Maris'te gerçekleşecek düğüne gelecek 80 özel davetliden, gelin ve damada hediye vermek yerine "Engelsiz Yaşam Vakfı"na bağış yapmaları istenecek.



    Düğüne giden davetliler gelin ve damada vermek istedikleri hediyeler yerine, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın hesap numarasına gönüllerinden kopan miktarı bağış yapacak.



        O paralarla da Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından Mustafa ve Melis Sandal adına ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alınıp bağışlanacak.



        Ünlü çift, "Bu özel gecemizde böyle anlamlı bir işe vesile olmaktan dolayı çok mutlu olacağız" dedi.



        BEYAZ GELİN!
        10 Haziran'da Marmaris'e gidecek davetliler için özel bir yemek organize edilecek. Bu yemekte davetlilerden saflığın simgesi olan "beyaz" kıyafet giymesi istendi.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Saklambaç Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sessiz sedasız mutlu sona ulaştı!
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