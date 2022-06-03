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    ATV'nin yaz sezonuna damga vuracak olan yeni dizisi “Sevmek Zamanı”nın fragmanı büyük beğeni topladı

    ATV’nin yaz ekranına damgasını vurmaya hazırlanan yeni dizisi “Sevmek Zamanı”nın yeni tanıtımı, büyük beğeni topladı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Haziran Saklambaç haberleri...

    Aşk rüzgarı esecek

    Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğduİsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv'nin merakla beklenen Sevmek Zamanı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Başrol oyuncuları İlhan Şen ve Deniz Işın'ın rol aldığı ilk tanıtımıyla büyük ilgi gören ve şimdiden yaz ekranının en çok beklenen projesi haline gelen Sevmek Zamanı, ikinci tanıtımı ile de sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.



    ZİRVENİN ADI BELLİ
    ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, Mayıs ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün - 20+ ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Başarıda Destan ile Hakim gibi dizilerin payı ise oldukça büyük...



    EGO SORUNU VAR
    Yeni şarkısı için geri sayımda olan Tuğba Yurt, önceki gün fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti. Kerem Bürsin'in "Yabancı sanatçılar daha mütevazı" sözleriyle ilgili konuşan güzel şarkıcı, şu sözleriyle Bürsin'e hak verdi: "Katılıyorum ve bu tip egosal davranışlar içerisinde olanların, kişisel problemleri olduğunu düşünüyorum."



        GÜL GİBİ ŞIKLIK
        Şimdilerde güzellik uzmanları yetiştireceği bir merkez açmaya hazırlanan Gül Gölge, önceki gün bir AVM'deydi. Her zamanki gibi güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gölge, şıklığıyla da şimdiden patroniçe havasına girmişti.



        FİT İREM
        İrem Derici, önceki akşam vokalisti Hande Özkas'ın Cihangir'deki bir mekanda düzenlediği yaş günü partisindeydi. Derici, mekana girişte gazetecilere poz verirken son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekti.
        Doğan SAVAŞ



        MİSS GİBİ TATİL!
        Birçok popçu ve futbolcunun eşi, lüks hayatlarıyla hava atarken ünlü müzisyen Soner Sarıkabadayı'nın eşinden mütevazılık dersi geldi... 2015 Miss Kolombiya güzeli olan Madelein Lopez, geçtiğimiz gün eşinin ailesini ziyaret için gittikleri Mersin'de halk plajını tercih etti. Boğsak Koyu'ndaki ücretsiz halk plajında eşi ve oğluyla denizin keyfini süren Kolombiyalı Kainat Güzeli, sosyal medyasından bu anları paylaştı. Güzel yengenin, ekonomik ve mütevazı tatiline "Sırf hava atmak için bir şezlonga binlerce TL veren diğer yengeler, Lopez'i örnek alsın" yorumları yağdı.



            İLK KEZ EL EL
            Farah Zeynep Abdullah, önceki gün gözlerden uzak aşk yaşadığı müzisyen Efe Çelik ile ilk kez el ele objektiflere takıldı. Snob Magazin'in haberine göre; güzel oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara "Konuşmak istemiyorum" demekle yetindi.



            İTALYA'YA GELİN
            Bir süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile evlilik kararı alan Burcu Esmersoy, önceki gün detayları verdi. Düğünü yaz sonu düşünen 46 yaşındaki sunucu, şöyle konuştu: "Yurtdışında evleneceğiz, İtalya olabilir" dedi.

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            Etnospor
            Haberler Saklambaç ATV'nin yaz sezonuna damga vuracak olan yeni dizisi “Sevmek Zamanı”nın fragmanı büyük beğeni topladı
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