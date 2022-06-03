ATV'nin yaz sezonuna damga vuracak olan yeni dizisi “Sevmek Zamanı”nın fragmanı büyük beğeni topladı





MİSS GİBİ TATİL!

Birçok popçu ve futbolcunun eşi, lüks hayatlarıyla hava atarken ünlü müzisyen Soner Sarıkabadayı'nın eşinden mütevazılık dersi geldi... 2015 Miss Kolombiya güzeli olan Madelein Lopez, geçtiğimiz gün eşinin ailesini ziyaret için gittikleri Mersin'de halk plajını tercih etti. Boğsak Koyu'ndaki ücretsiz halk plajında eşi ve oğluyla denizin keyfini süren Kolombiyalı Kainat Güzeli, sosyal medyasından bu anları paylaştı. Güzel yengenin, ekonomik ve mütevazı tatiline "Sırf hava atmak için bir şezlonga binlerce TL veren diğer yengeler, Lopez'i örnek alsın" yorumları yağdı.