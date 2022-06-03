ATV'nin yaz sezonuna damga vuracak olan yeni dizisi “Sevmek Zamanı”nın fragmanı büyük beğeni topladı

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğduİsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv'nin merakla beklenen Sevmek Zamanı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Başrol oyuncuları İlhan Şen ve Deniz Işın'ın rol aldığı ilk tanıtımıyla büyük ilgi gören ve şimdiden yaz ekranının en çok beklenen projesi haline gelen Sevmek Zamanı, ikinci tanıtımı ile de sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.
ZİRVENİN ADI BELLİ
ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, Mayıs ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün - 20+ ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Başarıda Destan ile Hakim gibi dizilerin payı ise oldukça büyük...
EGO SORUNU VAR
Yeni şarkısı için geri sayımda olan Tuğba Yurt, önceki gün fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti. Kerem Bürsin'in "Yabancı sanatçılar daha mütevazı" sözleriyle ilgili konuşan güzel şarkıcı, şu sözleriyle Bürsin'e hak verdi: "Katılıyorum ve bu tip egosal davranışlar içerisinde olanların, kişisel problemleri olduğunu düşünüyorum."