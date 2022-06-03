Şok ihanet! Shakira eşi Gerard Pique'yi Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin annesiyle yatakta bastı

Dünyanın en gözde çiftlerinden Shakira ile Gerad Pique, dünün en çok konuşulan ikilisiydi...
Dünyanın en gözde çiftlerinden Shakira ile Gerad Pique, dünün en çok konuşulan ikilisiydi...
YATAKTA BASTI!
Seksi şarkıcı, geçtiğimiz ay da aralarının bozuk olduğu sevgilisini yatağında başka bir kadınla yakalayınca ilişkiyi noktaladı.
İddialar arasında en ilginç olanı ise Barcelonalı yıldızın genç takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle yasak aşk yaşadığıydı...
GAVİ'NİN ANNESİYLE YASAK AŞK
Gavi'nin annesi ve Pique arasında çıkan yasak aşk iddiaları karşısında adeta yıkıldığı söyleniyor.
'Waka Waka' şarkısı 5 milyardan fazla kez dinlenen Shakira'nın "Te Felicito" isimli son parçasındaki şu sözleri da adeta Pique'ye gönderme: "Beni uyardılar ama dinlemedim. Senin aşkının yalan olduğunu anladım. Ama seni iyi tanıyorum ve yalan söylediğini biliyorum, seni tebrik ediyorum."İspanyol basınına göre Shakira'nın sevgilisini yatakta bastığı kadın 20'li yaşlarında sarışın bir etkinlik hostesiydi...