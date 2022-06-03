Şok ihanet! Shakira eşi Gerard Pique'yi Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin annesiyle yatakta bastı





'Waka Waka' şarkısı 5 milyardan fazla kez dinlenen Shakira'nın "Te Felicito" isimli son parçasındaki şu sözleri da adeta Pique'ye gönderme: "Beni uyardılar ama dinlemedim. Senin aşkının yalan olduğunu anladım. Ama seni iyi tanıyorum ve yalan söylediğini biliyorum, seni tebrik ediyorum."İspanyol basınına göre Shakira'nın sevgilisini yatakta bastığı kadın 20'li yaşlarında sarışın bir etkinlik hostesiydi...

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