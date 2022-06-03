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    Şok ihanet! Shakira eşi Gerard Pique'yi Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin annesiyle yatakta bastı

    Barcelonalı yıldız Gerard Pique, 12 yıllık aşkı Shakira’ya defalarca ihanet etti. Yıldız futbolcunun seksi şarkıcıyı aldattığı kadınlardan biri de genç takım arkadaşı Gavi’nin annesiydi!

    Şok şhanet ’waka’sı!

    Dünyanın en gözde çiftlerinden Shakira ile Gerad Pique, dünün en çok konuşulan ikilisiydi...



    Barcelona'nın 35 yaşındaki yıldızı, 12 yıldır aşk yaşadığı ve iki çocuğunun annesi güzel şarkıcıyı aldattı; hem de defalarca! İspanyol basınına göre 45 yaşındaki Shakira, ihanetleri öğrenince büyük aşkı bitirdi. Pique hakkında ortaya atılan iddialar ise şok etkisi yarattı.



    İspanyol basınına göre Shakira, geçtiğimiz aylarda Pique'nin Barcelona gecelerinde defalarca kez kulüplerin özel odalarında farklı kadınlarla çapkınlık yaptığını duydu.



        YATAKTA BASTI!
        Seksi şarkıcı, geçtiğimiz ay da aralarının bozuk olduğu sevgilisini yatağında başka bir kadınla yakalayınca ilişkiyi noktaladı.



        İddialar arasında en ilginç olanı ise Barcelonalı yıldızın genç takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle yasak aşk yaşadığıydı...



        GAVİ'NİN ANNESİYLE YASAK AŞK
        Gavi'nin annesi ve Pique arasında çıkan yasak aşk iddiaları karşısında adeta yıkıldığı söyleniyor.



            'Waka Waka' şarkısı 5 milyardan fazla kez dinlenen Shakira'nın "Te Felicito" isimli son parçasındaki şu sözleri da adeta Pique'ye gönderme: "Beni uyardılar ama dinlemedim. Senin aşkının yalan olduğunu anladım. Ama seni iyi tanıyorum ve yalan söylediğini biliyorum, seni tebrik ediyorum."İspanyol basınına göre Shakira'nın sevgilisini yatakta bastığı kadın 20'li yaşlarında sarışın bir etkinlik hostesiydi...

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            Haberler Saklambaç Şok ihanet! Shakira eşi Gerard Pique'yi Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin annesiyle yatakta bastı
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