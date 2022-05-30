Reytinglerin 'Hakim'i yeni bölümüyle nefesleri kesecek!

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Hasibe Eren gibi isimlerin yer aldığı 'Hakim', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümüyle nefes kesecek... Bu akşamki bölümde; Azem ve Gülbahar nezarethanede buluşunca ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmeye karar verirler. Kadir, Cevdet'in Ömer'in karısı Aylin'in ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkartması Ömer ve Cevdet için geri dönülmez bir sonun başlangıcı olur. Ozan, bir mafya babasının kızı ile birlikte olmanın ağırlığından kurtulmaya çalışır ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Hakim Ömer'in sevdikleri ile en çok sınanacağı, nefes nefese izlenecek bir bölüm bu akşam.
ELDE VAR BARIŞMA
Berk Atan, önceki gün Nişantaşı'nda daha önce uzun süre birliktelik yaşadığı ve ayrıldığı influencer Selin Yağcıoğlu ile görüntülendi. Ayrılıkla birlikte birbirlerini sosyal medyadan dahi silen genç çift, ilişkilerine yeniden şans verdi. Mekan çıkışında gazetecilere el ele poz veren ikili, "Bir şey söylememize gerek yok. Mutluyuz" dedi.
Doğan SAVAŞ