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    Reytinglerin 'Hakim'i yeni bölümüyle nefesleri kesecek!

    ATV’nin iddialı dizisi “Hakim”, bu akşam 8.bölümü ile saat 20.00’de ekranlara geliyor. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Hakim’in zorlu sınavı

    Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Hasibe Eren gibi isimlerin yer aldığı 'Hakim', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümüyle nefes kesecek... Bu akşamki bölümde; Azem ve Gülbahar nezarethanede buluşunca ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmeye karar verirler. Kadir, Cevdet'in Ömer'in karısı Aylin'in ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkartması Ömer ve Cevdet için geri dönülmez bir sonun başlangıcı olur. Ozan, bir mafya babasının kızı ile birlikte olmanın ağırlığından kurtulmaya çalışır ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Hakim Ömer'in sevdikleri ile en çok sınanacağı, nefes nefese izlenecek bir bölüm bu akşam.



    GÜLBEN ŞIKIR ŞIKIR
    Son dönemde konserlerine hız veren Gülben Ergen, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahnedeydi. Sahneye Tolga Çam imzalı mavi bir elbiseyle çıkan Ergen, güzelliğiyle olduğu kadar sahnedeki enerjisiyle de sevenlerine yaz coşkusu yaşattı.



    ELDE VAR BARIŞMA
    Berk Atan, önceki gün Nişantaşı'nda daha önce uzun süre birliktelik yaşadığı ve ayrıldığı influencer Selin Yağcıoğlu ile görüntülendi. Ayrılıkla birlikte birbirlerini sosyal medyadan dahi silen genç çift, ilişkilerine yeniden şans verdi. Mekan çıkışında gazetecilere el ele poz veren ikili, "Bir şey söylememize gerek yok. Mutluyuz" dedi.
    Doğan SAVAŞ



        TÜRKÜ SÜRPRİZİ
        Aslı Hünel, yeni projesi 'Aynalı Körük'le sevenleriyle buluştu. Başarılı şarkıcı, anonim türküyü Mert Aydın aranjesi ile güncelleyip müzikseverlerin beğenisine sundu. Aslı Hünel, "İlk kez bir projemde türkü okudum, şimdi de 'Aynalı Körük'ü size emanet ediyorum" diye konuştu.



        GÖZÜ KARA AŞK!
        Bilişim Teknolojileri öğretmeni olan Rabia Kara, müzik tutkusuna daha fazla karşı koyamadı ve ilk single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Genç şarkıcı, "Biz Olduk" adlı şarkısıyla müziğe olan aşkını ifade ettiğini söyledi.



        ALANYA 'GÜNEŞ'İ
        Burcu Güneş, önceki akşam Alanya'daki bir otelde sevenleriyle buluştu. Misafirlerinin kulak pasını silen ünlü şarkıcı, hem Türk hayranlarına hem de yabancı misafirlerine 2 saat boyunca süren bir müzik şöleni yaşattı. Burcu Güneş, Alanya konserinde tercih ettiği mor ve uzun elbisesi ile de göz doldurmayı yine başardı.



            TURKİSH ADRİANA!
            Son dönemin en popüler isimlerinden Gülcan Arslan, önceki gece Nişantaşı'ndaydı. Makyajsız hali ve ördüğü saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yoldan geçen birinin "Aaaa Adriana Lima değil mi?" demesiyle kahkaha attı.



            KIBRIS HAVASI
            Sosyetenin en renkli simalarından Burcu Şendir, hafta sonu tatili için Kıbrıs'taydı. Her zamanki şık giyim tarzını Kıbrıs plajlarında da sergileyen sosyetik güzelin dünyaca ünlü lüks markalardan oluşan tarzının bedeli toplamda neredeyse 100 bin TL'yi buldu.



            KOLDA VAR SERVET!
            Son dönemin en gözde isimlerinden Eda Ece, kendisini ödüllendirdi. Rol aldığı dizi ve reklamlardan kazancıyla hatırı sayılır bir sanat eseri koleksiyonu olan güzel oyuncu, bu kez kendisine yatırım yaptı. Eda Ece, aralarında Serenay Sarıkaya, Emina Jahovic ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü gibi kendisine Bulgari marka bir saat aldı. Eda Ece'nin iki renkli ve taşlarla süslü Bulgari Serpenti model saatinin fiyatı ise 14 bin 500 euro yani yaklaşık 250 bin TL...



                MARATON BAŞLADI
                Hande Yener, ABD turnesini tamamlar tamamlamaz Türkiye'nin dört bir yanında vereceği konser maratonuna başladı. Mayıs, Haziran, ağustos aylarında toplamda 27 konser verecek olan Yener, ilk konserini Antalya ile ardından İzmir'de verdi. Konserlerde yorumcu kimliğiyle ve stiliyle büyük beğeni alan Hande Yener, büyük bir sevgi seliyle karşılaştı.



                VEFALI GÜNAY
                Azeri model Günay Musayeva, önceki akşam Galata'daydı. Eski eşi Tolga Karel'in dördüncü kez baba olmasıyla ilgili konuşan güzel model, "Kendisine mesaj atıp tebrik ettim. O da bana duyarlılığımdan dolayı teşekkür etti" dedi. Bu arada eski evliliklerinden bir çocukları olan ikili, tartışmalı bir boşanma süreci yaşamıştı.
                Doğan SAVAŞ



                LİSELİ AŞIKLAR
                Kaan Taşaner, önceki gün sevgilisi Seray Dura ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü sohbet ettiği gazetecilere, hem alışverişe hem de sevgilisiyle yemek yemeğe geldiğini söyleyen Taşaner'in sevgilisinin elini bir an bile bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.



                    DOSTUNU YAD ETTİ
                    Erol Evgin, önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Evgin, "İçimdeki Fırtına" isimli şarkısının ardından "Bugün Çiğdem'in aramızdan ayrılışının yıl dönümü. 39 yıl.. Yıldızlar yağsın üzerine" sözleriyle, dostu Talu'yu andı.



                    ÇİFTE KUMRULAR
                    Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılan ve güzelliğiyle yabancı basının da ilgisini çeken Deniz, "Harika bir festivaldi. Çok keyif aldın ve yeni insanlarla tanıştım" dedi.
                    Doğan SAVAŞ

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                    Haberler Saklambaç Reytinglerin 'Hakim'i yeni bölümüyle nefesleri kesecek!
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