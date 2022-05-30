Reytinglerin 'Hakim'i yeni bölümüyle nefesleri kesecek!





KOLDA VAR SERVET!

Son dönemin en gözde isimlerinden Eda Ece, kendisini ödüllendirdi. Rol aldığı dizi ve reklamlardan kazancıyla hatırı sayılır bir sanat eseri koleksiyonu olan güzel oyuncu, bu kez kendisine yatırım yaptı. Eda Ece, aralarında Serenay Sarıkaya, Emina Jahovic ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü gibi kendisine Bulgari marka bir saat aldı. Eda Ece'nin iki renkli ve taşlarla süslü Bulgari Serpenti model saatinin fiyatı ise 14 bin 500 euro yani yaklaşık 250 bin TL...