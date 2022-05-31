Melisa Sütşurup ile Marmaris'te tatilde olan Mustafa Sandal'a kaza şoku! Apar topar ‘Gyrokopter’ isimli helikoptere binerek...

Pilotluk sertifikası olan Mustafa Sandal gyrokopter kullananırken görülünce, sanatçının 12 yıl önce bıraktığı uçuş eğitimlerine yeniden başlayacağı öne sürülmüştü.
Ancak işin aslı başka çıktı! Magazinn.com'un haberine göre; Sandal'ın Akyaka'da sahibi olduğu kitesurf okulunda dünya şampiyonasına hazırlanan 16 yaşındaki sporcu Yücel, çalışma sırasında kaza geçirerek kolunu kırdı ve üzüntüden ağlamaya başladı.
Bunu duyan pop yıldızı, evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Melis Sütşurup ile konakladığı Marmaris'teki otelden Akyaka'ya gyrokopter ile 20 dakikada gitti.