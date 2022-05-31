Melisa Sütşurup ile Marmaris'te tatilde olan Mustafa Sandal'a kaza şoku! Apar topar ‘Gyrokopter’ isimli helikoptere binerek...





GYROKOPTER NEDİR?

Gyrokopterler döner kanatlı ve pervaneli bir hava aracıdır. Gyrokopterler helikopterin atasıdır. II. Dünya Savaşı'ndan sonra yerini helikopterlere bırakan gyrokopterler günümüzde halen eğlence, keşif ve eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Marmaris'teki otele bu sene getirilen araca 20 dakika binmenin ücreti ise 500 Euro.

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