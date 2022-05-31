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    Melisa Sütşurup ile Marmaris'te tatilde olan Mustafa Sandal'a kaza şoku! Apar topar ‘Gyrokopter’ isimli helikoptere binerek...

    Mustafa Sandal, Marmaris’te tatildeyken Akyaka’daki sörf okulundaki yıldız öğrencinin kaza geçirdiğini duydu. Hemen ‘Gyrokopter’ isimli helikoptere atlayan Musti, 20 dakikada öğrencisinin yanına koşup onu hastaneye yetiştirdi.

    Yardıma uçtu!

    Pilotluk sertifikası olan Mustafa Sandal gyrokopter kullananırken görülünce, sanatçının 12 yıl önce bıraktığı uçuş eğitimlerine yeniden başlayacağı öne sürülmüştü.



    Ancak işin aslı başka çıktı! Magazinn.com'un haberine göre; Sandal'ın Akyaka'da sahibi olduğu kitesurf okulunda dünya şampiyonasına hazırlanan 16 yaşındaki sporcu Yücel, çalışma sırasında kaza geçirerek kolunu kırdı ve üzüntüden ağlamaya başladı.



    Bunu duyan pop yıldızı, evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Melis Sütşurup ile konakladığı Marmaris'teki otelden Akyaka'ya gyrokopter ile 20 dakikada gitti.



        Ünlü popçu, hem genç sporcuya hem moral verdi hem de ekibiyle birlikte onu hastaneye kaldırdı.



        Musti'nin Akyaka'daki "Volkswagen Kite by Yada Riders" isimli kitesurf okulunda onlarca genç eğitim görüyor.



        GYROKOPTER NEDİR?
        Gyrokopterler döner kanatlı ve pervaneli bir hava aracıdır. Gyrokopterler helikopterin atasıdır. II. Dünya Savaşı'ndan sonra yerini helikopterlere bırakan gyrokopterler günümüzde halen eğlence, keşif ve eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Marmaris'teki otele bu sene getirilen araca 20 dakika binmenin ücreti ise 500 Euro.

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        Haberler Saklambaç Melisa Sütşurup ile Marmaris'te tatilde olan Mustafa Sandal'a kaza şoku! Apar topar ‘Gyrokopter’ isimli helikoptere binerek...
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