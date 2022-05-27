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    Tatil diye kazıklıyoarlar! Alaçatı'daki ünlü beachlerin fiyatları belli oldu: 800 TL'den başlayıp 4 bin TL'ye kadar gidiyor

    Bu sezon Alaçatı’daki ünlü beach’lerin giriş ücretleri belli oldu. Hafta sonu plaja giriş ücretinin 800 TL’ye kadar çıktığı Alaçatı’da bir gün dolu dolu geçirmek isterseniz neredeyse 4 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekecek.

    Ne beachim fatura!

    Yaz sezonunun iyice yaklaşmasıyla Bodrum ve Alaçatı'daki mekanların fiyatları da belli olmaya başladı.

    Pahalılıkta Türkiye rekorunu elinde bulunduran Bodrum'da bir lahmacunun 195 TL, beach'lere giriş ücretinin ise 1.500 TL olmasının yankıları sürürken; benzer haberler Alaçatı'dan da gelmeye başladı.

    Alaçatı'da yaşayan sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'in paylaştığı '2022 Alaçatı Beach giriş ücretleri listesi', olay oldu.

        KİŞİ BAŞI 500 TL!
        Buna göre Alaçatı'daki popüler plajlara girmenin bedeli hafta içi 500 ile 700 TL arasında değişirken bu rakam hafta sonları 800 TL'ye çıkıyor.

        Plajda bir şeyler yiyip içtiğinizi hesaba katarsak, deniz keyfiniz size ortalama 1.500 TL'ye mal oluyor. Akşam balık keyfi yapmanın bedeli Alaçatı'da kişi başı minimum 500 ile 600 TL civarında.

        Yemek sonrası eğlenmek isterseniz de ortalama 400 TL ödemeniz gerekiyor. Otel fiyatlarının günlük en az 1.000 TL olduğu Alaçatı'da yaz sezonunda bir gün dolu dolu geçirmenin bedeli de neredeyse 4 bin TL'ye kadar çıkıyor.
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            Haberler Saklambaç Tatil diye kazıklıyoarlar! Alaçatı'daki ünlü beachlerin fiyatları belli oldu: 800 TL'den başlayıp 4 bin TL'ye kadar gidiyor
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