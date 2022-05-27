Tatil diye kazıklıyoarlar! Alaçatı'daki ünlü beachlerin fiyatları belli oldu: 800 TL'den başlayıp 4 bin TL'ye kadar gidiyor

Yemek sonrası eğlenmek isterseniz de ortalama 400 TL ödemeniz gerekiyor. Otel fiyatlarının günlük en az 1.000 TL olduğu Alaçatı'da yaz sezonunda bir gün dolu dolu geçirmenin bedeli de neredeyse 4 bin TL'ye kadar çıkıyor.