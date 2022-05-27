Tatil diye kazıklıyoarlar! Alaçatı'daki ünlü beachlerin fiyatları belli oldu: 800 TL'den başlayıp 4 bin TL'ye kadar gidiyor

Alaçatı'da yaşayan sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'in paylaştığı '2022 Alaçatı Beach giriş ücretleri listesi', olay oldu.
Alaçatı'da yaşayan sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'in paylaştığı '2022 Alaçatı Beach giriş ücretleri listesi', olay oldu.
KİŞİ BAŞI 500 TL!
Buna göre Alaçatı'daki popüler plajlara girmenin bedeli hafta içi 500 ile 700 TL arasında değişirken bu rakam hafta sonları 800 TL'ye çıkıyor.
Plajda bir şeyler yiyip içtiğinizi hesaba katarsak, deniz keyfiniz size ortalama 1.500 TL'ye mal oluyor. Akşam balık keyfi yapmanın bedeli Alaçatı'da kişi başı minimum 500 ile 600 TL civarında.
Yemek sonrası eğlenmek isterseniz de ortalama 400 TL ödemeniz gerekiyor. Otel fiyatlarının günlük en az 1.000 TL olduğu Alaçatı'da yaz sezonunda bir gün dolu dolu geçirmenin bedeli de neredeyse 4 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Çağla Şıkel de son yıllarda Alaçatı'nın ünlü müdavimleri arasında geliyor.