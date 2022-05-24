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    Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Barış Arduç ve Gupse Özay çifti bombayı patlattı! Güzel oyuncu 2 aylık hamile

    İki yıl önce nikah masasına oturan Gupse Özay ile Barış Arduç’tan güzel haber... 37 yaşındaki oyuncu, kız bebeğine altı aylık hamile. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Bebek geliyor

    Uzun süredir görüntü görünmeyen Gupse Özay'ın sırrı çözüldü... Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile altı yıllık ilişkisini iki yıl önce Çeşme'de nikah masasına taşıyan ünlü oyuncunun, hamile olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene de ortaya atılan bebek iddiasını "Hamile değilim ama çocuk çok istiyorum" diyerek yalanlayan Gupse Özay, altı aylık hamile. Kız bebek bekleyen 37 yaşındaki oyuncu ile Arduç, oldukça heyecanlı...



    SAHİL HAVASI
    Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam kardeşi ile Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. İki kardeşin yanında köpekleri Henry de vardı. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, ''Biraz sahil havası almaya çıktık. yürüyüş yaptık. Şimdi evimize gidiyoruz'' diyerek evlerinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



    ANLAMSIZ GİZEM
    Sosyetik güzel Eda Taşpınar, önceki akşam ismini bir türlü açıklamak istemediği sevgilisi ile Bebek'teydi. Dondurma yiyen sevgililer, gazetecilerin sorularını yine yanıtsız bıraktı. Taşpınar'ın sevgilisi patlayan flaşlar karşısında yüzünü gizlerken sosyetik ikoncan da şapkasıyla kendisini kamufle etti.
    (Doğan SAVAŞ)



        PAPARAZZİ KORKUSU
        İvana Sert ile eşi Sezer Dermenci, hafta sonunu Alaçatı'da yeni açılan L'etro Maison Hotel'de geçirdi. Eşiyle birlikte yazı Urla'daki evlerinde geçireceğini söyleyen ikoncan, ekledi: "Orada gazeteciler olmadığı için daha rahat denize giriyorum. Kimse yakalamıyor." Bu arada İvana Sert, şöhreti yıllar önce Bodrum'da çekilen bikinili görüntüleri ve sergilediği şık plaj tarzı sayesinde yakalamıştı.



        SEPET HAVASI!
        Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir lahmacunun 195 TL'ye satıldığı Bodrum Türkbükü'ndeki mekana gitti. Dünyaca ünlü markalardan oluşan kombinleriyle Instagram'da şovunu yapan Sibil'in çantası ise en dikkat çeken detaydı. Genç fenomenin, Türk kadınlarının pazara giderken kullandığı plastik sepetii andıran Fendi marka çantasının fiyatı yaklaşık 25 bin TL'ydi...



        O KADAR ZENGİN DEĞİLİZ!
        Gözde oyuncu Selahattin Paşalı ile Nisan'da evlenen ve bir bebek bekleyen Lara Paşalı, Bodrum'daki pahalılıkla ilgili konuştu. Uzun süredir Bitez'deki evlerinde yaşayan genç kadın, 195 TL'lik lahmacunla ilgili soru karşısında şöyle dedi: "Şaşırmayın artık, her yaz fiyatlar artıyor. Beach giriş fiyatları Allah bilir ne olacak. Biz lahmacuna 200 TL verecek kadar zengin değiliz; o yüzden de öyle yerlere gitmiyoruz. Yemeğinizi evinizde yapın, yöresel yerlere ve küçük işletmelere gidin. Çok özel bir gün olmadığı sürece de dışarıda yemek yemiyoruz; çünkü insanın sinirleri fırlıyor."



            AÇILIŞ YAĞMURU
            Bodrum'daki The Edition Otel, sezon açılış davetinde yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda ünlü ismi ağırladı. Aralarında Yağmur Tanrısevsin'in de olduğu birçok ünlü isim, davette gastronomiden sanata, müzikten sağlıklı yaşama üç gün boyunca konuklar unutulmaz anlar yaşadı.



            GERİ DÖNDÜ
            Geçtiğimiz günlerde "Gökyüzü Çağırdı Aşkı" isimli teklisini müzikseverlerin beğenisine sunan Gülçin Ergül, Aralık ayında geçirdiği kazadan sonra ilk konserini verdi. Konya'daki gençlik festivalinde sahneye çıkan güzel şarkıcı, mini elbisesi ve enerjisiyle seyirciden tam not aldı.



            ÇEŞME HATIRASI
            Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ile Çeşme'deydi. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncu, yaz sezonunu ufak ufak açtığı Alaçatı'da eşiyle böyle mutluluk pozu verdi. Ünlü çift, yazı ise Bodrum'daki evlerinde geçireceklerini söyledi.



                AŞK İTİRAFI
                Bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan atv'nin başarılı dizisi Destan'ın 24'üncü bölümüne Çift Başlı Kurt'un yeniden doğuşu damga vuracak. Salı gecelerine damga vuran dizide Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda yeni bir başlangıca uyanan Batuga, İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır. Akkız çok kararlı. Batuga'nın aşkını itiraf etmesiyle Akkız ve Batuga ilk kez mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır. Dizi yayınlandığı saatlerde sosyal medyaya da damga vuruyor. Dizinin hayranları, yorumlarıyla Destan'ı TT yapıyor.



                GÜZEL DİYE SEVMEM
                Kerem Cem, önceki gün bir AVM'deki etkinlikte samimi açıklamalar yaptı. "Sevilmeyi ve beğenilmeyi seviyorum. Hayatımda üç kez aşık oldum. Aşkın ömrünün de üç yıl olduğuna inanıyorum" diyen ünlü oyuncu ve şarkıcı, ekledi: "Aşık olmak için salt güzellik yetmez. Güzellik bir bütündür. Dış güzellikle birlikte iç güzellik de gerekli" dedi.



                MÜZİK ŞÖLENİ
                Rubato ve 40 kişilik senfoni orkestrasının 2 aylık bir ön çalışmanın sonucunda seyircisi ile buluşturduğu "Rubato Senfonik" konseri İstanbullular'dan tam not aldı. Rubato'nun kendine has yorumununu, senfoni ile birleştiren ünlü müzisyenler, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamındaki konseriyle büyüledi.

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                Haberler Saklambaç Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Barış Arduç ve Gupse Özay çifti bombayı patlattı! Güzel oyuncu 2 aylık hamile
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