Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Barış Arduç ve Gupse Özay çifti bombayı patlattı! Güzel oyuncu 2 aylık hamile





O KADAR ZENGİN DEĞİLİZ!

Gözde oyuncu Selahattin Paşalı ile Nisan'da evlenen ve bir bebek bekleyen Lara Paşalı, Bodrum'daki pahalılıkla ilgili konuştu. Uzun süredir Bitez'deki evlerinde yaşayan genç kadın, 195 TL'lik lahmacunla ilgili soru karşısında şöyle dedi: "Şaşırmayın artık, her yaz fiyatlar artıyor. Beach giriş fiyatları Allah bilir ne olacak. Biz lahmacuna 200 TL verecek kadar zengin değiliz; o yüzden de öyle yerlere gitmiyoruz. Yemeğinizi evinizde yapın, yöresel yerlere ve küçük işletmelere gidin. Çok özel bir gün olmadığı sürece de dışarıda yemek yemiyoruz; çünkü insanın sinirleri fırlıyor."