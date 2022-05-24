Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Barış Arduç ve Gupse Özay çifti bombayı patlattı! Güzel oyuncu 2 aylık hamile

Uzun süredir görüntü görünmeyen Gupse Özay'ın sırrı çözüldü... Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile altı yıllık ilişkisini iki yıl önce Çeşme'de nikah masasına taşıyan ünlü oyuncunun, hamile olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene de ortaya atılan bebek iddiasını "Hamile değilim ama çocuk çok istiyorum" diyerek yalanlayan Gupse Özay, altı aylık hamile. Kız bebek bekleyen 37 yaşındaki oyuncu ile Arduç, oldukça heyecanlı...
SAHİL HAVASI
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam kardeşi ile Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. İki kardeşin yanında köpekleri Henry de vardı. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, ''Biraz sahil havası almaya çıktık. yürüyüş yaptık. Şimdi evimize gidiyoruz'' diyerek evlerinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)
ANLAMSIZ GİZEM
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, önceki akşam ismini bir türlü açıklamak istemediği sevgilisi ile Bebek'teydi. Dondurma yiyen sevgililer, gazetecilerin sorularını yine yanıtsız bıraktı. Taşpınar'ın sevgilisi patlayan flaşlar karşısında yüzünü gizlerken sosyetik ikoncan da şapkasıyla kendisini kamufle etti.
(Doğan SAVAŞ)