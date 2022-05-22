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    'Yalnız Kurt' heyecan dolu 17. bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu

    Ekranların adından en çok bahsettiren dizisi ‘Yalnız Kurt’ heyecan dolu 17. bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Altay’ın intikam yemini etmesi geceye damga vurdu.

    İntikam sözü

    Hakim'in intihar ettiği sırada adliyede olan Altay emniyet tarafından şüpheli olarak gözaltına alınır.

    Ahmet Hemşinli, Altay'ın serbest bırakılmasını sağlar ama Altay neden Hakim'in yanında olduğunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Altay, Hakim'i öldürerek kendisini ispatlamak istediğini söyler.

    Altay ve Enver Çerkez'in evine gelirler. Çerkez, kızı ve torunu dahil sekiz cesedin üst üste yığıldığını görüp kahrolurlar. Topal ise oradan uzaklaşırken Altay'ın Enver ile birlikte Çerkez'in evine geldiğini görmüştür. Bunu Halit'e haber verir. Altay intikamları için ant içer.

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    Haberler Saklambaç 'Yalnız Kurt' heyecan dolu 17. bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu
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