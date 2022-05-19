Lüks kıyafetleri yüzünden eleştirilen Yasemin Özilhan'dan dalga geçer gibi açıklama!

Yasemin Özilhan, önceki gün katıldığı bir davette hayat pahalılığından şikayet etti, sosyal medya sallandı.
Instagram'dan paylaştığı mağazayı andıran giyinme odası, binlerce TL'yi bulan kıyafetleri ve son olarak pahalı ürünlerle hazırladığı detoks içeceğiyle gündem olan sosyetik güzele, "Giydiğiniz bazı kıyafetler çok pahalı ve eleştirilere neden oluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
1 MİLYAR DOLARLIK SERVET
Servetleri yaklaşık 1 milyar doları bulan Özilhan Ailesi'nin gelini olan eski oyuncu, şöyle dedi: