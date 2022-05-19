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    Lüks kıyafetleri yüzünden eleştirilen Yasemin Özilhan'dan dalga geçer gibi açıklama!

    Serveti 1 milyar doları bulan Özilhan ailesi’nin gelini Yasemin Özilhan, lüks kıyafetlerini eleştirenlere yanıt verdı: “Sadece benim kiyafetlerim değil peynir de süt de pahalı!”

    Paradoks!

    Yasemin Özilhan, önceki gün katıldığı bir davette hayat pahalılığından şikayet etti, sosyal medya sallandı.



    Instagram'dan paylaştığı mağazayı andıran giyinme odası, binlerce TL'yi bulan kıyafetleri ve son olarak pahalı ürünlerle hazırladığı detoks içeceğiyle gündem olan sosyetik güzele, "Giydiğiniz bazı kıyafetler çok pahalı ve eleştirilere neden oluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.



    1 MİLYAR DOLARLIK SERVET
    Servetleri yaklaşık 1 milyar doları bulan Özilhan Ailesi'nin gelini olan eski oyuncu, şöyle dedi:



        "Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil ki. Artık her şey pahalı, peynir de pahalı süt de pahalı, özellikle kıyafetle ilgili bir şey değil. Hayat pahalı yani." Bu arada davette "Marka ve kıyafetlerim pahalı olsun diye bir takıntım yok. Üzerimdekiler de marka değil" diyen sosyetik güzelin sadece korsesi 3.500 TL, Yves Saint Laurent marka ayakkabısı ise 12 bin TL'ydi.



        TWİTTER
        Zenginler, 'mış' gibi yaparak paralarına para katmaya devam ediyorlar. Yersen yoğurt, içersen ayran...



        Peynire zam yapan yerlerin çoğunun sahibi kim acaba!
            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Saklambaç Lüks kıyafetleri yüzünden eleştirilen Yasemin Özilhan'dan dalga geçer gibi açıklama!
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