Lüks kıyafetleri yüzünden eleştirilen Yasemin Özilhan'dan dalga geçer gibi açıklama!





"Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil ki. Artık her şey pahalı, peynir de pahalı süt de pahalı, özellikle kıyafetle ilgili bir şey değil. Hayat pahalı yani." Bu arada davette "Marka ve kıyafetlerim pahalı olsun diye bir takıntım yok. Üzerimdekiler de marka değil" diyen sosyetik güzelin sadece korsesi 3.500 TL, Yves Saint Laurent marka ayakkabısı ise 12 bin TL'ydi.