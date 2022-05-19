ATV’nin ‘Destan’ dizisinin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la doğum gününde nişanlanarak çifte sevinç yaşadı

Aşklarıyla magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutlu haber...
Dün 28 yaşına basan atv'nin başarılı dizisi 'Destan'ın yıldızı, çifte mutluluk yaşadı.
Aşklarıyla magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutlu haber...
Dün 28 yaşına basan atv'nin başarılı dizisi 'Destan'ın yıldızı, çifte mutluluk yaşadı.
Cedi Osman'ın tüm aile fertlerinin hazır bulunduğu nişan töreninde her şey gelenek ve göreneklerimize uygun olarak yapıldı.
Damada elleriyle kahve ikram eden Ebru Şahin, kıyafet seçimiyle de adeta düğün provası yapar gibiydi.