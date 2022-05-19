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    ATV’nin ‘Destan’ dizisinin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la doğum gününde nişanlanarak çifte sevinç yaşadı

    ATV’nin ‘Destan’ dizisinin yıldızı Ebru Şahin, dün yaş gününde çifte sevinç yaşadı. 28 yaşına basan güzel oyuncu, Cedi Osman ile nişanlandı.

    Aşk ’Destan’ı

    Aşklarıyla magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutlu haber...



    Dün 28 yaşına basan atv'nin başarılı dizisi 'Destan'ın yıldızı, çifte mutluluk yaşadı.



    NBA'deki gururumuz olan ünlü basketbolcu, güzel oyuncuyu Tekirdağ'daki ailesinden istedi.



        Cedi Osman'ın tüm aile fertlerinin hazır bulunduğu nişan töreninde her şey gelenek ve göreneklerimize uygun olarak yapıldı.



        Damada elleriyle kahve ikram eden Ebru Şahin, kıyafet seçimiyle de adeta düğün provası yapar gibiydi.



        Bu yaz nikah masasına oturacak olan ünlü çiftin, Alaçatı ve ABD'de iki ayrı düğün yapmayı planladığı konuşuluyor...

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Saklambaç ATV’nin ‘Destan’ dizisinin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la doğum gününde nişanlanarak çifte sevinç yaşadı
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