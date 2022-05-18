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    Özca Deniz'le olaylı boşanma yaşanan Feyza Aktan yaşadığı olaylar hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı

    Özcan Deniz’le kısa süreli evliliği olaylı şekilde biten Feyza Aktan, ‘kötü anne’ olarak lanse edilmesine isyan etti. Deniz’in kendisini hem yargı önünde hem de sosyal medyada zor durumda bıraktığını söyleyen Aktan, “Onun gücü karşısında çaresiz kaldım” dedi.

    Nefes alamıyorum!

    Kendisinden 20 yaş büyük Özcan Deniz'le Mart 2018'de evlenen ve Haziran 2018'de bebeğini dünyaya getiren Feyza Aktan, dün yaşadığı olaylı boşanma süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki genç kadın, çok kısa süre evli kalıp boşandığı Deniz için şöyle dedi: "Velayet davası bir anneye yapılabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Ben sadece velayet davasıyla tek başına uğraşmadım. Ben onun gücü karşısında çaresiz ve çıplak kaldım." İşte genç kadının dün 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamalardan diğer satır başları...



    "İnsanlar benim hakkımda çok ağır ithamlarda bulunuyor, fotoğraflarımın altına hakaret boyuta gelecek kadar ağır yorumlar yapılıyor. Bana bunları yapanların birçok kadın ve anneydi. Hiç empati kuramadılar."



    "Yaşadığım sitede Özcan'a ait 3 tane konut var. Bir tanesi kendisinden bağımsız, diğer iki tanesi de ikiz villa. Hamileyken Özcan bu ikiz evlerin arasındaki duvarı açıp tek ev haline getirmek istedi. Boşanırken ben bu evden çıkmak istedim ama Özcan kalmam için ısrar etti. Bana 'oğlumuz burada doğdu, onu burada büyüteceğiz' dedi. Boşanırken de sözleşmeye dairelerden tek bir tanesinde oturum hakkım olduğu yazıldı. Boşandıktan sonra 'Evi iznim olmadan kullanıma açmıştır. 2 yıldır kendisine 'çık' dememe rağmen evimi boşaltmıyor. 2 yıllık aylık kira bedeli, elektrik, su, doğal gaz bedelleri ile aidatı bana güncel faiziyle birlikte geri vermesini talep ediyorum' yazıyordu. Ertesi gün de 'eski eşim evimi gasp ediyor' diye haberler çıkartmaya başladı. Bütün delillerimi sundum."



        "Evliyken Özcan'ın bana hediye ettiği bir araç vardı ve onun üzerine kayıtlıydı. Boşandıktan sonra arabayı da kullanmaya devam ettim. Sözleşmeye de Özcan'ın bana bir araç kiralayacağı ve eklentileri kendisinin ödeyeceği eklendi. 2 yıl sonra da Özcan'ın abisi 'aralarındaki dava beni ilgilendirmiyor, bu araç benim şirketimin. Feyza aracımı gasp etti ve 2 yıllık bedelin ödenmesi gerekiyor' diyerek dava açıldı. Ben kimsenin evini ve arabasını gasp etmedim."



        "Özcan bana 6-7 tane dava açtı. Tüm bu zorlu süreçte kendi duygularımdan bile korumaya çalıştığım oğlumun yanında kural bozduğu için kendisine bir tokat eğilimim olmuştu. Bu yüzden bir dava açtı ve bu ay onun davası görülecek. Tişörtünü yırttığım için de mala zarar vermekten ayrı bir dava açtı.



        'MADDİ TALEPTE BULUNMADIM'
        "Özcan Deniz'den boşanırken maddi tale

            pte bulunmadım. Boşanırken sözleşmemize 'Feyza'nın sevgilisi olamaz, olursa da tüm verilenler geri alınacaktır' diye bir madde eklendi."


            "Çok ciddi bir para kavgasının tam ortasındayım. Karşımdaki insan ortada bir çocuk olması sebebiyle tamamen hayatımın her alanını mengene altına almış durumda ve artık gerçekten nefes alamayacak bir boyuta geldi."

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            Haberler Saklambaç Özca Deniz'le olaylı boşanma yaşanan Feyza Aktan yaşadığı olaylar hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı
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