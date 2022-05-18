Özca Deniz'le olaylı boşanma yaşanan Feyza Aktan yaşadığı olaylar hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı

Kendisinden 20 yaş büyük Özcan Deniz'le Mart 2018'de evlenen ve Haziran 2018'de bebeğini dünyaya getiren Feyza Aktan, dün yaşadığı olaylı boşanma süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki genç kadın, çok kısa süre evli kalıp boşandığı Deniz için şöyle dedi: "Velayet davası bir anneye yapılabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Ben sadece velayet davasıyla tek başına uğraşmadım. Ben onun gücü karşısında çaresiz ve çıplak kaldım." İşte genç kadının dün 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamalardan diğer satır başları...
"İnsanlar benim hakkımda çok ağır ithamlarda bulunuyor, fotoğraflarımın altına hakaret boyuta gelecek kadar ağır yorumlar yapılıyor. Bana bunları yapanların birçok kadın ve anneydi. Hiç empati kuramadılar."
"Yaşadığım sitede Özcan'a ait 3 tane konut var. Bir tanesi kendisinden bağımsız, diğer iki tanesi de ikiz villa. Hamileyken Özcan bu ikiz evlerin arasındaki duvarı açıp tek ev haline getirmek istedi. Boşanırken ben bu evden çıkmak istedim ama Özcan kalmam için ısrar etti. Bana 'oğlumuz burada doğdu, onu burada büyüteceğiz' dedi. Boşanırken de sözleşmeye dairelerden tek bir tanesinde oturum hakkım olduğu yazıldı. Boşandıktan sonra 'Evi iznim olmadan kullanıma açmıştır. 2 yıldır kendisine 'çık' dememe rağmen evimi boşaltmıyor. 2 yıllık aylık kira bedeli, elektrik, su, doğal gaz bedelleri ile aidatı bana güncel faiziyle birlikte geri vermesini talep ediyorum' yazıyordu. Ertesi gün de 'eski eşim evimi gasp ediyor' diye haberler çıkartmaya başladı. Bütün delillerimi sundum."