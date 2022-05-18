Özca Deniz'le olaylı boşanma yaşanan Feyza Aktan yaşadığı olaylar hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı





"Yaşadığım sitede Özcan'a ait 3 tane konut var. Bir tanesi kendisinden bağımsız, diğer iki tanesi de ikiz villa. Hamileyken Özcan bu ikiz evlerin arasındaki duvarı açıp tek ev haline getirmek istedi. Boşanırken ben bu evden çıkmak istedim ama Özcan kalmam için ısrar etti. Bana 'oğlumuz burada doğdu, onu burada büyüteceğiz' dedi. Boşanırken de sözleşmeye dairelerden tek bir tanesinde oturum hakkım olduğu yazıldı. Boşandıktan sonra 'Evi iznim olmadan kullanıma açmıştır. 2 yıldır kendisine 'çık' dememe rağmen evimi boşaltmıyor. 2 yıllık aylık kira bedeli, elektrik, su, doğal gaz bedelleri ile aidatı bana güncel faiziyle birlikte geri vermesini talep ediyorum' yazıyordu. Ertesi gün de 'eski eşim evimi gasp ediyor' diye haberler çıkartmaya başladı. Bütün delillerimi sundum."