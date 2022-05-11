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    Özcan Deniz’in nişanlısı Samar Dadgar'a kayınvalidesinin söyledikleri sorulunca buz kesti

    Özcan Deniz’in nişanlısı Samar Dadgar, oğlunun kendisiyle evlenmesini istemediğini söyleyen müstakbel kayınvalidesine yanıt vermedi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

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    Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in "Oğlumun evlenmesini istemiyorum. Nikah yapmaları şart mı!" sözlerinden sonra ünlü sanatçının nişanlısı Samar Daggar ilk kez objektiflere takıldı. Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir AVM'de görüntülenen İranlı modacı, bir mağazada pırlanta yüzük ve bileklik modelleri denerken görüntülendi. Gazetecileri görünce alışverişini yarıda kesen Samar Daggar, müstakbel kaynanasının açıklamaları sorularına "Konuşmak istemiyorum" diyerek hızla uzaklaştı.



    KARABİBER SIKTI!
    Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' adlı şarkısına yıllar önce çektiği kliple meşhur olan İlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Eski güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Soydaş, "Klip bana uğurlu geldi fakat sürekli 'Karabiberim' klibi ile anılmak beni biraz sıktı, Klip sonrası bir çok dizi ve filmde rol aldım fakat sürekli 'karabiber' olarak anılmak hoşuma gitmedi" dedi.



    NİHAYET KAVUŞTUK ASENA
    Tuğal, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, "Set sonrası eve gelince köpeklerimi gezdirdim. Kısa bir yürüyüş sonrası evime dönüyorum" dedi. Eşi Şahin Irmak'ın iş için gittiği Marmaris'ten döndüğünü söyleyen Tuğal, ekledi: "Nihayet kavuştuk."
    (Doğan SAVAŞ)



        BABA VETO
        Ünlü oyuncu Mesut Akusta, önceki gün eşi Şafak Özbir ve kızı Berfin Cano Akusta ile Bebek Parkı'nda keyifli vakit geçirdi. Kızını salıncakta sallayan Akusta, Berfin'le eğlenceli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Gazetecilerle de ayaküstü röportaj yapan başarılı oyuncu, kızının oyuncu olmasını istemediğini söyleyerek şaşırttı. "Berfin Cano ne istediğine kendisi karar verecek ama ben istemem oyuncu olmasını. Kadınlar için daha da zor. Yapılacak iş değil, çalışma şartları da zor" dedi. (Aydın HAMZA)



        HEYECANLI BEKLEYİŞ
        Aslıhan Karalar, önceki gün kendisi gibi oyuncu arkadaşı Miray Akay ile birlikte bir AVM'deydi. Yakın zamanda dijital platformda yayınlanacak olan Kore uyarlaması bir dizide rol olacak olan ikili, "Çok keyifli bir çekim sürecini geride bıraktık. Şimdi de gerçekten çok büyük bir heyecanla yayınlanacağımız günü bekliyoruz" dedi.



        AŞIĞIM SANA
        Ünlü rockçı Kaan Tangöze, önceki akşam eşi Kıvılcım Ural'la Arnavutköy'de trafikte görüntülendi. Araçlarının içinde yüksek sesle Coşkun Sabah'ın 'Aşığım Sana' isimli şarkısını dinlediği duyulan ikili, karşılarında basın mensuplarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.



            ŞİPŞAK YENGE
            Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aracından koşarak inen Turan, bir pastaneye girdi. Çıkışta koşar adımlarla aracına geri dönen Aslıhan Turan, gazetecilere "Çok ama çok acelem var" demekle yetindi. Bu arada burnundan estetik olan güzel yenge, yeni görüntüsüyle de beğeni topladı. (Aydın HAMZA)



            BU KEZ ABARTMADI!
            Geçtiğimiz günlerdeki Bodrum konserinden sonra basına servis edilen karelerde photoshop'u abartan Ajda Pekkan, aynı hataya düşmedi. Son kareleriyle adeta lise yıllarına dönen Süperstar, önceki akşam İzmir'de sahne aldı. Burcu Sedef imzalı kıyafeti ile yine şıklığını konuşturan 76 yaşındaki yıldız sanatçı, İzmirliler'i mest etti.



            HAVALI SİTEM!
            İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. AVM çıkışında görüntülenen çift, "Gerçekten çok soğuk hava. Mayıs ayında olmamıza rağmen havalar hala ısınmadı. Biz de içeride biraz terledik, kusurumuza bakmayın lütfen" diyerek araçlarının yolunu tuttu.



                VİTESİ ARTTIRDI
                Emre Altuğ, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yeni şarkısı 'Bal Gibi'yi geçtiğimiz hafta sevenleriyle buluşturan Altuğ, "Şimdi vites arttırıp yaz sonuna kadar single şeklinde yeni şarkılarımızı çıkarmaya başlıyoruz" diyerek yeni şarkıların müjdesini verdi.



                HEYECAN DORUKTA
                ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' ekrana bir kez daha damga vuracak. Sürprizlerle dolu ve nefesleri kesecek 93'üncü bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek.



                TAARRUZ ZAMANI
                İnegöl'ün fethi için artık her şey hazırdır. Osman Bey ve Alpları kentin surlarına dayanmıştır. Mancınıklardan İnegöl surlarına ateş ve barut yağarken içerde ise Nikola ve Romanos, Osman Bey'i püskürtmek için çareler aramaktadır.



                    RÖTARLI DÜĞÜN
                    Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Ozan Orhon, eşi Selcan Demirci ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Eşiyle evlendiği için "Dünyanın en şanslı insanıyım" diyen Orhon, evliliklerinin birinci yıl dönümünde düğün yapacaklarını söyledi. Ozan Orhon, "Geçen yıl nikah yaptık ama pandemiden korktuğumuz için düğün yapmamıştık. Evliliğimizin birinci yılında düğün yapmaya karar verdik. Kır düğünü olacak" dedi.



                    YARDIMA KOŞTULAR
                    Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022'nin Türkiye ayağı, geçtiğimiz gün İzmir'de gerçekleştirildi. Dünya genelinde 161 bin 892 kişinin katıldığı Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağında Müge Boz da eşi Caner Erdeniz ile keyifli anlar yaşadı.



                    KOÇ İZDİHAMI
                    Oğuzhan Koç, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Oğuzhan Koç, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. 3 bin yıllık Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini Köyü'nde düzenlenen konsere büyük ilgi vardı...



                        TATİLE HAZIRLIK
                        Cemiyet hayatının tanınan ve sevilen simalarından olan Burcu Şendir, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz kamaştıran sosyetik güzel, dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezerek yaz tatili için bol bol alışveriş yaptı.

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                        Rize-Artvin daimi hava hudut kapısı oldu
                        Haberler Saklambaç Özcan Deniz’in nişanlısı Samar Dadgar'a kayınvalidesinin söyledikleri sorulunca buz kesti
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