Özcan Deniz’in nişanlısı Samar Dadgar'a kayınvalidesinin söyledikleri sorulunca buz kesti





BABA VETO

Ünlü oyuncu Mesut Akusta, önceki gün eşi Şafak Özbir ve kızı Berfin Cano Akusta ile Bebek Parkı'nda keyifli vakit geçirdi. Kızını salıncakta sallayan Akusta, Berfin'le eğlenceli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Gazetecilerle de ayaküstü röportaj yapan başarılı oyuncu, kızının oyuncu olmasını istemediğini söyleyerek şaşırttı. "Berfin Cano ne istediğine kendisi karar verecek ama ben istemem oyuncu olmasını. Kadınlar için daha da zor. Yapılacak iş değil, çalışma şartları da zor" dedi. (Aydın HAMZA)