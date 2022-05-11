Özcan Deniz’in nişanlısı Samar Dadgar'a kayınvalidesinin söyledikleri sorulunca buz kesti

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in "Oğlumun evlenmesini istemiyorum. Nikah yapmaları şart mı!" sözlerinden sonra ünlü sanatçının nişanlısı Samar Daggar ilk kez objektiflere takıldı. Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir AVM'de görüntülenen İranlı modacı, bir mağazada pırlanta yüzük ve bileklik modelleri denerken görüntülendi. Gazetecileri görünce alışverişini yarıda kesen Samar Daggar, müstakbel kaynanasının açıklamaları sorularına "Konuşmak istemiyorum" diyerek hızla uzaklaştı.
KARABİBER SIKTI!
Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' adlı şarkısına yıllar önce çektiği kliple meşhur olan İlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Eski güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Soydaş, "Klip bana uğurlu geldi fakat sürekli 'Karabiberim' klibi ile anılmak beni biraz sıktı, Klip sonrası bir çok dizi ve filmde rol aldım fakat sürekli 'karabiber' olarak anılmak hoşuma gitmedi" dedi.
NİHAYET KAVUŞTUK ASENA
Tuğal, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, "Set sonrası eve gelince köpeklerimi gezdirdim. Kısa bir yürüyüş sonrası evime dönüyorum" dedi. Eşi Şahin Irmak'ın iş için gittiği Marmaris'ten döndüğünü söyleyen Tuğal, ekledi: "Nihayet kavuştuk."
(Doğan SAVAŞ)