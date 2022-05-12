Meryem Uzerli Berlin'deki kafesinde misafirlerinden sadece Euro değil Türk lirası da kabul etmeye başladı!





Bu arada reklam ve film, dizi ücretlerini daha önce Euro ya da dolar olarak belirleyen Meryem Uzerli, 2020 yılından beri de Türkiye'deki anlaşmalarını Türk Lirası üzerinden yapmayı tercih ediyor...

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