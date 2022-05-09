Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den müstakbel gelini Samar Dadgar hakkında olay yaran açıklama! "Gücüne gidebilir..."

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'e soğuk duş! Önceki gün kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Güler'in Zekeriyaköy'deki güzellik merkezlerinin açılışına katılan anne Kadriye Deniz, adeta esip gürledi.
Damatlarıyla arasının çok iyi olduğu açıklamasıyla sözlerine başlayan anne Deniz, Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan için de şöyle dedi: "Kuzey'in annesiyle ilgili konulara girmeyelim. Kimsenin gözyaşları olmasın...
Özcan'ın hayatını taşımak kolay değil. Herkes istediği yerde olsun, birbirlerini üzmesinler." Kadriye Özcan, ünlü sanatçının yılbaşında evlilik teklif ettiği İranlı modacı aşkı Samar Dadgar'la ilgili ise olay yaratacak sözler sarf etti.