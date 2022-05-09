Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den müstakbel gelini Samar Dadgar hakkında olay yaran açıklama! "Gücüne gidebilir..."

    Özcan Deniz’in annesinden müstakbel gelinine veto... Kadriye Deniz, “Kız arkadaşının gücüne gidebilir bu sözlerim ama o da duysun. Ben oğlumun evlenmesini istemiyorum. Kalpler bir olsun, illa nikah masasına mı oturmak lazım!” sözleriyle olay yarattı.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Ana muhalefet!

    Ünlü sanatçı Özcan Deniz'e soğuk duş! Önceki gün kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Güler'in Zekeriyaköy'deki güzellik merkezlerinin açılışına katılan anne Kadriye Deniz, adeta esip gürledi.



    Damatlarıyla arasının çok iyi olduğu açıklamasıyla sözlerine başlayan anne Deniz, Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan için de şöyle dedi: "Kuzey'in annesiyle ilgili konulara girmeyelim. Kimsenin gözyaşları olmasın...



    Özcan'ın hayatını taşımak kolay değil. Herkes istediği yerde olsun, birbirlerini üzmesinler." Kadriye Özcan, ünlü sanatçının yılbaşında evlilik teklif ettiği İranlı modacı aşkı Samar Dadgar'la ilgili ise olay yaratacak sözler sarf etti.



        'BİR DAHA DÜŞÜN' DEDİM!
        Müstakbel geliniyle tanıştığını söyleyen anne Deniz, asıl bombayı "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusu karşısında patlattı.



        Sözlerine "Şimdi burası sakat, Özcan duysun da bunu" diye başlayan Kadriye Deniz, şu şok açıklamayı yaptı: "Özcan'ın evliliğini istemiyorum.



        Bir tane çocuğu var. Ama kız arkadaşı ile mutluluklar diliyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım! Gönüller bir olsun kalpler bir olsun. Evet duyacak bu konuşmalarımı ve evet evliliğini istemiyorum. Belki bu konuşmam kız arkadaşının gücüne de gidebilir; orasını bilmiyorum. Ama ben istemiyorum bunu. Özcan'a da 'Evliliği bir kez daha düşün, yapma' dedim."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Destan 22.Bölüm Fragmanı
        Haberler Saklambaç Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den müstakbel gelini Samar Dadgar hakkında olay yaran açıklama! "Gücüne gidebilir..."
            SON DAKİKA