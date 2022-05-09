Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den müstakbel gelini Samar Dadgar hakkında olay yaran açıklama! "Gücüne gidebilir..."





Bir tane çocuğu var. Ama kız arkadaşı ile mutluluklar diliyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım! Gönüller bir olsun kalpler bir olsun. Evet duyacak bu konuşmalarımı ve evet evliliğini istemiyorum. Belki bu konuşmam kız arkadaşının gücüne de gidebilir; orasını bilmiyorum. Ama ben istemiyorum bunu. Özcan'a da 'Evliliği bir kez daha düşün, yapma' dedim."

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