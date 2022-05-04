Gözlerden uzak şekilde Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy yine kural bozmadı

Özge Ulusoy ile aşkını gözlerden uzak yaşadığı Faruk Çolakoğlu, yine kural bozmadı. İlişkilerini daha çok yurt dışı tatillerinde geçiren ikili, önceki gün de Paris'in yolunu tuttu. Şehirdeki gözde otelin geceliği 1.200 Euro yani yaklaşık 19 bin TL'lik odasında kalan Ulusoy ile iş adamı, aşıklar şehrinde romantik günler geçiriyor. Bu arada özellikle çantalara harcadığı servetle olay olan Özge Ulusoy, yapılan yorumlara "Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşıyorum" yanıtı vermişti.
TUTKULU AŞIK
Güzel oyuncu İlayda Alişan, geçtiğimiz akşam Cihangir'deydi. Geçtiğimiz günlerde "Aşkta tutku olmazsa olmaz" diyen ünlü oyuncu, bu sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: "Tabii ki aşkın içinde tutku da var bağlanma da var. Kolay kolay aşık olmadığım insanla da birlikte olacak birisi değilim. Zaten hayatımda da kimse yok şu an."
GÜZEL POLEMİK
Pop müziğin 'Barbie' lakaplı ismi Nihan Çelik, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. "Güzel dans eden ünlü yok!" diyen Çelik, ekledi: "Türkiye'de hiçbir zaman dansa büyük bir ilgi gösterilmemiş. Dans her zaman sinema, tiyatro ve müziğin gölgesinde kalmış. Türkiye'de dansını çok beğendiğim ünlü bir isim henüz yok."