Gözlerden uzak şekilde Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy yine kural bozmadı





BAYRAM ŞEKERİ

Funda Arar, bayramın birinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Songül Sarpbaş imzalı pembe elbisesiyle göz kamaştıran Arar, "Her zaman olduğu gibi bu bayramda da çalışıyoruz. Eğlenceli bir akşam geçireceğiz" dedi. "Yaz için plan yaptınız mı?" sorusunu Arar, "Çok planım var ama hangisini yapabilirim bilmiyorum. Bu yaz yoğun geçecek gibi duruyor. İki senedir pek bir şey yapamadık" şeklinde cevapladı.