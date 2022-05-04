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    Gözlerden uzak şekilde Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy yine kural bozmadı

    Herkesten uzak şekilde Faruk Çolakoğlu ile aşkını sürdüren Özge Ulusoy yine kural bozmadı. Çift bu kez Paris yolunu tuttu. İşte sizler için derlediğimiz 4 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Sınır ötesi kaçamak

    Özge Ulusoy ile aşkını gözlerden uzak yaşadığı Faruk Çolakoğlu, yine kural bozmadı. İlişkilerini daha çok yurt dışı tatillerinde geçiren ikili, önceki gün de Paris'in yolunu tuttu. Şehirdeki gözde otelin geceliği 1.200 Euro yani yaklaşık 19 bin TL'lik odasında kalan Ulusoy ile iş adamı, aşıklar şehrinde romantik günler geçiriyor. Bu arada özellikle çantalara harcadığı servetle olay olan Özge Ulusoy, yapılan yorumlara "Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşıyorum" yanıtı vermişti.



    TUTKULU AŞIK
    Güzel oyuncu İlayda Alişan, geçtiğimiz akşam Cihangir'deydi. Geçtiğimiz günlerde "Aşkta tutku olmazsa olmaz" diyen ünlü oyuncu, bu sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: "Tabii ki aşkın içinde tutku da var bağlanma da var. Kolay kolay aşık olmadığım insanla da birlikte olacak birisi değilim. Zaten hayatımda da kimse yok şu an."



    GÜZEL POLEMİK
    Pop müziğin 'Barbie' lakaplı ismi Nihan Çelik, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. "Güzel dans eden ünlü yok!" diyen Çelik, ekledi: "Türkiye'de hiçbir zaman dansa büyük bir ilgi gösterilmemiş. Dans her zaman sinema, tiyatro ve müziğin gölgesinde kalmış. Türkiye'de dansını çok beğendiğim ünlü bir isim henüz yok."



        BAL GİBİ REKOR
        "Cennetten Çiçek" şarkısıyla yıldızı parlayan Zehra ve Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı'nın ortak çalışması "Bal" kısa sürede rekor kırdı. Youtube Music Charts verilerine göre Türkiye Trendler Listesine yayınlandığı gün zirveden giriş yapan "Bal" şarkısı, "En çok paylaşılan şarkı" oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, "Bal" şarkısıyla videolar çekti.



        ENGİN ROMANTİZM
        Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, Instagram'da aşka geldi. Verdikleri romantik kareleri kendilerine ait Instagram hesaplarından paylaşan gözde çifti, takipçilerinden beğeni ve "Maşallah yorumu" yağdı.



        KAYIP BULUNDU
        Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan yakışıklı oyuncu Barış Arduç, bayramda kural bozdu. Yakışıklı oyuncunun köpekleriyle yaptığı bu paylaşıma özellikle kadın hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.



            NEŞE ROMANI
            Güzel oyuncu Öykü Karayel ile başarılı müzisyen Can Bonomo'dan bayram şekeri tadında bu poz geldi. İkilinin babasına tıpa tıp benzeyen oğulları Roman ile yaptığı paylaşım, yüzleri gülümsetti.



            BAYRAM ŞEKERİ
            Burcu Esmersoy, dün yaptığı bu paylaşımla bayram ruhunu en güzel şekilde yansıttı. Elindeki çikolatalar ve pembe kıyafetiyle poz veren güzel sunucuya binlerce beğeni ve de "Bayram şekeri" yorumları yağdı.



            AMAN YANLIŞ OLMASIN!
            Başarılı oyuncu ve şarkıcı Keremcem, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda kadın arkadaşıyla yemek yedi. Yaklaşık 3 saat mekanda oturan ikili, keyifli sohbetiyle dikkat çekti. Mekan çıkışında muhabirleri görünce şaşkınlık yaşayan şarkıcı, "Siz nerden çıktınız, iyi bayramlar" diyerek gülümsedi. Yanındaki arkadaşının üniversiteden sınıf arkadaşı olduğunu belirten Keremcem, "Aman arkadaşlar, kendisi sınıf arkadaşım. Ayrıca benim sosyal medya hesaplarımı yönetiyor" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                ALF ZAMANI
                Şimdilerde açacağı seramik sergisiyle uğraşan Yağmur Tanrısevsin, önceki gününü minik köpeğine ayırdı. Alf ile bahçede güzel havanın tadını çıkaran ünlü oyuncu, yaptığı bu paylaşımla da sosyal medyayı renklendirdi.



                7500 KİŞİLİK KORO
                Pop müziğin başarılı ismi Derya Uluğ, bayramın birinci gününde Hatay'da ilk kez sahne aldı. Uluğ, gece boyunca şarkılarını 7500 kişiyle beraber seslendirdi. Sudietuz imzalı kostümüyle göz kamaştıran Uluğ, 2,5 saat sahnede kaldığı gecede 52 şarkı söyledi. Başarılı yorumcu son döneme damga vuran Serdar Ortaç albümünde seslendirdiği 'Hadi Çal' şarkısını ilk kez sahnede canlı olarak seslendirdi.



                ŞIKLIK SİMGESİ
                Ünlü şarkıcı Simge konserlerinde giydiği iddialı kıyafetlerle nefes kesmeye devam ediyor. Simge, önceki akşam yaz konserleri serisinin startını Alaçatı'da verdi. Şarkıları ve sahne performansıyla beğeni toplayan Simge, konserde giydiği kırmızı kostümü ile tüm dikkatleri üzerine çekti.



                    GÜLBEN FARKI
                    Gülben Ergen Bayramın ilk günü Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Gülşah Saraçoğlu imzalı sırt ve bel dekolteli bir kostüm tercih eden Gülben Ergen seyircisiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Gülben Ergen , hem şarkılarıyla hem de güzelliği ile göz doldurdu...



                    BAYRAM ŞEKERİ
                    Funda Arar, bayramın birinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Songül Sarpbaş imzalı pembe elbisesiyle göz kamaştıran Arar, "Her zaman olduğu gibi bu bayramda da çalışıyoruz. Eğlenceli bir akşam geçireceğiz" dedi. "Yaz için plan yaptınız mı?" sorusunu Arar, "Çok planım var ama hangisini yapabilirim bilmiyorum. Bu yaz yoğun geçecek gibi duruyor. İki senedir pek bir şey yapamadık" şeklinde cevapladı.



                    CANDAN SEVGİ
                    Sibel Can Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Can'ı kalabalık bir misafir topluluğunun yanı sıra ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil de izledi. Mehmet Ali Erbil'e olan sevgisini ifade eden ve 'Alkışlar iyileştirir' dediği anda ünlü sunucu Erbil'i ayakta alkışlayan misafirleri gördüğünde duygu dolu anlar yaşayan Sibel Can, unutulmaz bir geceye imza attı.

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                    Haberler Saklambaç Gözlerden uzak şekilde Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy yine kural bozmadı
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