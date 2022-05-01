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    Feyza Aktan oğlunu alıp gidince Özcan Deniz fena köpürdü! Eski eşine şoke eden sözler

    Özcan Deniz ile Feyza Aktan yine karşı karşıya... Ünlü sanatçı, habersiz Bodrum’a giden ve oğlunu 4. yaş gününde göstermeyen eski eşine isyan etti. Kuzey için ‘Garibanın oğlu olsaydı kapının önüne bırakırlardı’ diyen Deniz, “Aktan para ve şöhret için bunu yapıyor” dedi...

    Deniz köpürdü

    2018 yılında Feyza Aktan ile evlenip kısa süre sonra boşanan Özcan Deniz, eski eşine bir kez daha isyan etti.



    Oğulları Kuzey'in velayeti için Aktan'la mahkeme koridorlarında da karşı karşıya gelen Deniz, kendisini şiddetle suçlayan eski eşini geçtiğimiz günlerde affettiğini de söylemişti.



    Ancak eski eşler arasında yine gerginlik yaşandı.



        Özcan Deniz, 4. yaş gününde oğlu Kuzey'in kendisinden kaçırıldığını söyledi.



        Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özcan Deniz, Feyza Aktan için oldukça sert konuştu.



        "Geçen yıl oğlumun doğum gününde yaşadığım zalimlik bu sene yine sahnelendi" diyerek zehir zemberek açıklamasına başlayan Özcan Deniz, devamında şunları söyledi:



            'KÖTÜLER KONSEYİ İŞ BAŞINDA'
            "Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde! Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi, Anneler Günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor. 'Mağduru' oynamanın tadına varıldı çünkü. Senin tek suçun benim oğlum olman. Bir garibanın oğlu olsaydın çoktan seni kapıma bırakıp kayıplara karışmışlardı. Normal şartlarda 5 metre bile yakınıma yaklaşamayacak insanlara bu cesareti ben verdim. Öyle ki; senin gözünün önünde babana tekme tokat girişecek kadar taraflı programlara çıkıp şuursuzca 'bir daha olsa bir daha yaparım' diyerek tehdit edecek kadar senin tek hayat garantin olan babanın 30 yıllık kariyerini iftiralarla bitirmeye çalışacak kadar cesaretlendiler."



            SENİ SEVİYORUM OĞLUM
            Özcan Deniz, "Benim haberim olmadan taşındılar. Üç haftadır göremiyorum seni. Senden özür diliyorum bu cesareti onlara baştan verdiğim için. Okula yazdırdım, okuldan alındın ve sonra "bizi eve hapsettin" diye akla zarar gerekçeler gösterildi. Amaç kendilerine araba aldırtmaktı. Alırdım sorun değil ama senin güvenliğini tehlikeye atarak bunu yapamazdım. Birçok ailenin hayalini kurduğu eve 'dağ başı burası' dendi ve götürüldün. Senin haklarını korumak için mahkeme kapılarında 1 saniye bile yüksünmeyeceğim. Seni çok seviyorum oğlum" dedi.



            Oğlu Kuzey'le fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı, paylaşımı için "Oğlum kullanılarak oynanan bir oyunu bozmaya çalışıyorum. Burada oğlunu korumaya çalışan bir babadan öte biri değilim" dedi.

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            Haberler Saklambaç Feyza Aktan oğlunu alıp gidince Özcan Deniz fena köpürdü! Eski eşine şoke eden sözler
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