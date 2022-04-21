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    Mısra Tüfek, son dönemin en gözde oyuncuları arasına girdi

    Mısra Tüfek, son dönemin en gözde oyuncuları arasına girdi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nde okuyan Tüfek, başarısıyla yapımcıların yakın takibine girdi. Mısra Tüfek, oyunculuktaki başarısı kadar doğal güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 21 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Mısra’ya yakın takip

    Mısra Tüfek, son dönemin en gözde oyuncuları arasına girdi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nde okuyan Tüfek, başarısıyla yapımcıların yakın takibine girdi. Mısra Tüfek, oyunculuktaki başarısı kadar doğal güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

    ÜZERİNE YAPIŞTI!
    Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki akşam Etiler'deydi. Şarkıcının yanında eski eşi Seçkin Piriler'den olan oğlu Volkan da vardı. Baba oğul önce yemek yedi; ardından mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Sorulan sorular karşısında her zamanki gibi suskunluğunu koruyan Tangöze'nin üzerinde yine o meşhur montu vardı. Doğan SAVAŞ

    ZİRVEDEN START
    Gökhan Türkmen, yeni şarkısı "Mahşer" ile müzikseverleri derinden sarstı. Duygu yüklü ve bir o kadar da kederi baharla harmanlayan şarkı, dijital platformlarda yerini aldı. Mahşer, müzik listelerine 1 numaradan giriş yaptı.

        ACELECİ ÇAĞLA
        Çağla Şıkel, önceki gün oğullarıyla Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tenis sporuyla ilgilenen Kuzey ve Uzay için raket gibi tenis malzemeleri alan ünlü model, acelesi olduğunu söyleyerek hızlıca AVM'den ayrıldı.

        BİR DİZİ MÜJDESİ DAHA
        İmza attığı dizileriyle milyonları ekrana kilitleyen atv'den bir dizi müjdesi daha geldi. Kardeşlerim'in yapım şirketi NGM'den iddialı bir dizi daha geliyor. "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." mottosuyla yola çıkan "Bir Küçük Gün Işığı", duygu dolu hikâyesiyle atv'nin yeni sezonunda ekranlara gelmek için hazırlıklarına başladı. Yapımını NGM, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, genel yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı dizinin hikâye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait. Bir Küçük Gün Işığı yeni sezonda atv'de...

        ŞAMPİYONLAR LİGİ


            Serdar Ortaç'ın birbirinden sevilen şarkılarını ünlü isimlerin yorumladığı çalışma, tam bir yıldızlar geçidine sahne oldu. 12 ünlü ismin seslendirdiği 11 şarkının yer aldığı projenin ilk albümü 'Serdar Ortaç Vol.1'de; Bengü, Bora Duran, Demet Akalın, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Faruk Sabancı & İlyas Yalçıntaş, Hande Ünsal, Merve Özbey, Mustafa Ceceli, Sakiler ve Ziynet Sali en sevilen Serdar Ortaç şarkılarını seslendirdi.

            Albüm, bu gece tüm dijital platformlarda...

            STÜDYO NEŞESİ
            Hülya Avşar, aynı zamanda yapımcısı olduğu yeni şarkısı için dün stüdyoya girdi. Her zamanki gibi ilginç mimikleriyle neşeli yanını konuşturan Avşar Kızı, stüdyodan verdiği bu pozlarla da "İddialı geliyorum" mesajı verir gibiydi.

                YÜZÜK ŞOV
                Nişanlısı Mehmet Dinçerler'le New York'ta olan Hadise, önceki akşam dünyaca ünlü DJ Lady ile bir araya geldi. Buluşmada çektirdikleri kareleri sosyal medyada paylaşan güzel popçu, aşkının hediyesi olan milyonluk yüzüğü ve makyajsız güzelliğiyle şovunu yaptı.

                YÜRÜYEN KARİZMA
                Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün bir AVM'deydi. Oğlu, babası ve annesiyle birlikte geldiği alışveriş merkezinde gazetecilere tek başına poz vermeyi tercih eden Özçivit, karizmasıyla yine büyük ilgi gördü.

                52'LİK DELİKANLI MUSTAFA
                Sandal, önceki gün İstinye'deki bir AVM'deydi. Spor tarzı ve gençlere taş çıkaran fit vücuduyla dikkat çeken 51 yaşındaki sanatçı, soruları yanıtsız bırakırken kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kolay gelsin" demekle yetindi.

                    FOTO-KUTLAMA
                    Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun yaş gününü geçtiğimiz hafta çıktıkları Seyşeller tatilinde çektirdikleri bu kareyle kutladı. Güzel oyuncu, bu kareye "Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum" notunu ekledi. Kadir Doğulu ise eşine "Ben de seni çok seviyorum. İlla ağlatacaksınız bugün" karşılığı verdi.

                    KİME NİYET, KİME KISMET!
                    Caroline Yılmaz ile Sinan Akçıl'ın düet yaptığı ve sözü-müziği Akçıl'a ait olan şarkıyla ilgili ilginç gerçek... Şarkı, Demet Akalın tarafından okundu ancak Akçıl, son anda şarkıyı Akalın'a vermekten vazgeçti. Müzisyen, bu duruma bozulan Akalın'ın gönlünü ise yeni bir şarkıyla aldı.

                    YILDIZLI HEDİYE
                    PİU Entertainment ve Zorlu PSM iş birliğiyle yarın ve 22 Nisan'da İstanbul'da sahneye çıkacak Monica Bellucci, önceki gün Raif İnan ve Cemil Demirok ile bir araya geldi. Sanatçıya dünyaca ünlü Türk soprano Leyla Gencer'in biyografisi "Bir Prima Donna'nın Öyküsü" ve eserlerinden oluşan kayıtlar hediye edildi.

                        EVLİLİK ÇANLARI ÇALIYOR
                        Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova', bu akşam saat 20.10'da 133'üncü bölümüyle atv ekranında olacak. Bu bölümde; Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar. Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.
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                        Emekliye ikramiye haftası
                        Haberler Saklambaç Mısra Tüfek, son dönemin en gözde oyuncuları arasına girdi
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