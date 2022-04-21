Mısra Tüfek, son dönemin en gözde oyuncuları arasına girdi

BİR DİZİ MÜJDESİ DAHA

İmza attığı dizileriyle milyonları ekrana kilitleyen atv'den bir dizi müjdesi daha geldi. Kardeşlerim'in yapım şirketi NGM'den iddialı bir dizi daha geliyor. "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." mottosuyla yola çıkan "Bir Küçük Gün Işığı", duygu dolu hikâyesiyle atv'nin yeni sezonunda ekranlara gelmek için hazırlıklarına başladı. Yapımını NGM, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, genel yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı dizinin hikâye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait. Bir Küçük Gün Işığı yeni sezonda atv'de...