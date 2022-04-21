Mısra Tüfek, son dönemin en gözde oyuncuları arasına girdi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nde okuyan Tüfek, başarısıyla yapımcıların yakın takibine girdi. Mısra Tüfek, oyunculuktaki başarısı kadar doğal güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.
ÜZERİNE YAPIŞTI!
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki akşam Etiler'deydi. Şarkıcının yanında eski eşi Seçkin Piriler'den olan oğlu Volkan da vardı. Baba oğul önce yemek yedi; ardından mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Sorulan sorular karşısında her zamanki gibi suskunluğunu koruyan Tangöze'nin üzerinde yine o meşhur montu vardı. Doğan SAVAŞ
ZİRVEDEN START
Gökhan Türkmen, yeni şarkısı "Mahşer" ile müzikseverleri derinden sarstı. Duygu yüklü ve bir o kadar da kederi baharla harmanlayan şarkı, dijital platformlarda yerini aldı. Mahşer, müzik listelerine 1 numaradan giriş yaptı.