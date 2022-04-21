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    Serenay Sarıkaya kendisine kabusu yaşatan hayranını affetmedi

    Serenay Sarıkaya, ‘psikotik bozukluğu bulunan takıntılı hayranı nedeniyle yaşadığı korkuyu unutamadı. Güzel oyuncu, saplantılı hayranıyla uzlaşmayı reddetti. Saldırı akşamında büyük korku yaşayan Serenay Sarıkaya'nın imdadına sevgilisi Umut Evirgen yetişmişti.

    Serenay affetmedi!

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 20 Ocak günü Etiler'deki evine girerken kendisini takıntı haline getiren hayranı 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş tarafından ağır küfürler ve tehditlere maruz kalarak saldırıya uğramıştı.

    Oyuncunun şikayeti sonrası Demirtaş, Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek, "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' demişti.

    Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altında olan Demirtaş'ın organik olmayan psikotik bozukluk sorunu olduğu ve ünlü oyuncuya karşı işlediği suçlar sırasında atipik psikoz yani gerçek dünyadan bağını koparmış olduğuna dair rapor tutuldu.

        Raporda, Demirtaş'ın cezai ehliyeti olmadığı kaydedildi. Soruşturmanın ardından Serenay Sarıkaya, raporlu takıntılısı ile uzlaşmayı reddetti. Dava, ilerleyen günlerde görülecek.
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