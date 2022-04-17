Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölümünün 2.yılında duygulandıran paylaşım: Kavuşacağız biliyorum

    Oğlu Pars’ı ölümünün 2. yılında anan Ebru Şallı, yine yürekleri dağladı. Ünlü sunucu Pars’a “Ponçiğim sen benimlesin. 2 yıl değil, 200 yıl da geçse seninle bu anı tekrar yaşayacağız. Kavuşacağız biliyorum... O eşsiz kokunu yine içime çekeceğim!” diyerek seslendi.

    Cennete mektup

    Ebru Şallı, dün yine acı ve özlem dolu bir gün yaşadı.

    2020 yılında lenfomayla mücadele eden 10 yaşındaki Pars'ın ölümüyle yıkılan Şallı, 'Ponçiğim' dediği oğlunun 2. ölüm yıl dönümünde sosyal medyada yürek yakan paylaşımlara imza attı.



    Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybeden ünlü manken, önceki gün Instagram hesabından arka arkaya paylaşımlar yaptı.



    Oğluyla unutulmaz anlarını takipçileriyle paylaşın Şallı altına şu duygusal notu düştü: "Ponçiğim sen benimlesin. 2 yıl değil, 200 yıl da geçse seninle bu anı tekrar yaşayacağız. Kavuşacağız biliyorum. O eşsiz kokunu yine içime çekeceğim. Kelimelerin yetmediği bir noktadayım... Seni tarifsiz seviyorum."



        Hikaye bölümünden art arda Pars paylaşımları yapan eski manken; "Meleğim", "Aşk", "Bal", "Kalbim," Ponçiğim" mesajlarıyla, oğluna seslendi.



        Ebru Şallı, oğluna yazdığı bir mektupta "O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum. Bana gönderdiği eşsiz melek kokusuyla nefes almaya devam ediyorum. Delirdim sanmayın, çok yakınlarıma koklattım ve ponçiğin kokusu olduğunu onlar da onayladı" sözleriyle de oğluyla yaşamaya devam ettiğini söylemişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Saklambaç Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölümünün 2.yılında duygulandıran paylaşım: Kavuşacağız biliyorum
            SON DAKİKA