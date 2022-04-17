Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölümünün 2.yılında duygulandıran paylaşım: Kavuşacağız biliyorum





Ebru Şallı, oğluna yazdığı bir mektupta "O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum. Bana gönderdiği eşsiz melek kokusuyla nefes almaya devam ediyorum. Delirdim sanmayın, çok yakınlarıma koklattım ve ponçiğin kokusu olduğunu onlar da onayladı" sözleriyle de oğluyla yaşamaya devam ettiğini söylemişti.

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