Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölümünün 2.yılında duygulandıran paylaşım: Kavuşacağız biliyorum

Ebru Şallı, dün yine acı ve özlem dolu bir gün yaşadı.
2020 yılında lenfomayla mücadele eden 10 yaşındaki Pars'ın ölümüyle yıkılan Şallı, 'Ponçiğim' dediği oğlunun 2. ölüm yıl dönümünde sosyal medyada yürek yakan paylaşımlara imza attı.
Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybeden ünlü manken, önceki gün Instagram hesabından arka arkaya paylaşımlar yaptı.
Oğluyla unutulmaz anlarını takipçileriyle paylaşın Şallı altına şu duygusal notu düştü: "Ponçiğim sen benimlesin. 2 yıl değil, 200 yıl da geçse seninle bu anı tekrar yaşayacağız. Kavuşacağız biliyorum. O eşsiz kokunu yine içime çekeceğim. Kelimelerin yetmediği bir noktadayım... Seni tarifsiz seviyorum."