Oyuncu Aslı Bekiroğlu aşk kriterlerini açıkladı: Tip aramıyor!

Çağrı Telkıvıran'ı unutan Aslı Bekiroğlu, önceki gece Asmalımescit'te yeni erkek arkadaşı ile görüntülendi. Giydiği cesur kıyafet ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti. Kalbinin aşka her zaman açık olduğunu söyleyen Aslı Bekiroğlu, sevgili kriterlerini ise şöyle sıraladı:

"Tip benim için çok önemli değil. O konudan yana derdim yok. Komik olsun, zeki olsun bir de beni sevsin yeter." Güzel oyuncu, yaptığı danslarıyla da dikkatleri çekmeyi başardı.

Aslı Bekiroğlu ve erkek arkadaşının samimiyeti 'Yeni bir aşk mı?' dedirtti.