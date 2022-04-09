Eda Taşpınar İstanbul'da ‘Sadece arkadaşım’ dediği gizemli sevgilisiyle Meksika'da aşka geldi

İkoncan Eda Taşpınar, Meksika Tulum'da aşk şovu yaptı.
Romantik pozlarını sosyal medyadan paylaşan Taşpınar, "Anahtarlarımıza uyan kilitleri ve kilitlerimize uyan anahtarları olan bir kişi" notu düştü.
İkoncan Eda Taşpınar, Meksika Tulum'da aşk şovu yaptı.
Romantik pozlarını sosyal medyadan paylaşan Taşpınar, "Anahtarlarımıza uyan kilitleri ve kilitlerimize uyan anahtarları olan bir kişi" notu düştü.
Fotoğraflarını yoruma kapatan Eda Taşpınar'ın sevgilisiyle kareleri binlerce beğeni aldı.
Yaptığı yatırımlarla bilinen Taşpınar'ın yüzü iş hayatından sonra aşk hayatında da güldü.
Taşpınar, son olarak oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamış ve ilişkisi fikir ayrılıklarından dolayı bitmişti.