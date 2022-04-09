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    Eda Taşpınar İstanbul'da ‘Sadece arkadaşım’ dediği gizemli sevgilisiyle Meksika'da aşka geldi

    Eda Taşpınar, İstanbul’da ‘Sadece arkadaşım’ dediği gizemli sevgilisiyle Meksika’da ilan-ı aşk etti. Tulum’da tatilde olan İkoncan, aşk pozlarını paylaşıp romantizm rüzgarları estirdi.

    Meksika’da aşk dalgası

    İkoncan Eda Taşpınar, Meksika Tulum'da aşk şovu yaptı.



    İddialı pozlarıyla sosyal medyanın en cesur isimlerinden olan Taşpınar, İstanbul'da da görüntülendiği ancak "Sadece arkadaşız" dediği sevgilisiyle önceki gün ilan-ı aşk etti.



    Romantik pozlarını sosyal medyadan paylaşan Taşpınar, "Anahtarlarımıza uyan kilitleri ve kilitlerimize uyan anahtarları olan bir kişi" notu düştü.



        Fotoğraflarını yoruma kapatan Eda Taşpınar'ın sevgilisiyle kareleri binlerce beğeni aldı.



        İstanbul'da objektiflerden kaçarak ilişkisini inkar eden İkoncan'ın Tulum'da aşka gelmesi, "Eda'dan Meksika Dalgası" dedirtti.



        Yaptığı yatırımlarla bilinen Taşpınar'ın yüzü iş hayatından sonra aşk hayatında da güldü.
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            Haberler Saklambaç Eda Taşpınar İstanbul'da ‘Sadece arkadaşım’ dediği gizemli sevgilisiyle Meksika'da aşka geldi
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