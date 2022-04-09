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    Kısa süre önce annesi Leyla Özgecan'ı kaybeden Linet ölümden sonra ilk defa konuştu!

    Linet, annesinin ölümünden sonra ilk kez konuştu. Üzüntüden zayıflayan şarkıcı, “Benim için hayat durmuş durumda” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Hayat durdu

    İki hafta önce annesi Leyla Özgecan'ın vefatıyla zor günler geçiren şarkıcı Linet, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Üzüntüden kilo veren şarkıcı, "Bu acılı günlerimde kimse beni yalnız bırakmadı ama ben yoktum. 18 Nisan da annemin adına bir iftar vermek istiyorum. Benim için şu anda hayat durmuş durumda. Tüm konserlerimi iptal ettim. En büyük hayranımı kaybettim. En büyük sıcaklığı ve en büyük desteği annemden alıyordum" diyerek duygusal anlar yaşadı.



    DERSİMİZ: TÜRKÇE
    Brezilya'dan Türkiye'ye gelen ve "Masterchef" yarışmasıyla ünlenen Walison Fonseca, ilk sinema filmi "Allah Yazdıysa Bozsun" ile beğeni topladı. Fonseca, büyük ilgi üzerine hem oyunculuk hem de Türkçe dersleri almaya başladı. Oyuncu, Türkçeyi kusursuz konuşabilmek istediğini söyledi.



    YÜKSELEN YILDIZ
    Müzisyen kimliğinin yanı sıra iş insanı olan Aidaz, yeni calışması için stüdyoya girdi. Elektronik müziğin en çok aranan DJ'leri arasında olan Aidaz, prodüktör ve aranjörlüğünü üstlendiği 'Be With You' çalışmasıyla da beğeni kazandı. Çocuk yaştan beri müziğin içinde olan Aidaz, İstanbul'un en lüks mekanlarında sahne alıyor.



        YAZA HAZIR
        Gülben Ergen, yaz konseri takvimini doldurdu. Arka arkaya vereceği konserlerle sevenleriyle yazın buluşacak olan Ergen, Türkiye'nin her yerinde olacak... Anlaşma yaptığı yatak firmasının yeni reklam filmini önümüzdeki hafta çekecek olan Ergen, kendi markası içinde şehir şehir gezip kadınlarla buluşacak.


        ALKIŞLIK HAREKET
        Son yıllarda oyuncu ve yazar kimliğiyle ön plana çıkan Kalust Şalcıoğlu, fırıncılardan gelen askıda ekmek kampanyalarına destek verdi. Şalcıoğlu, Bağdat Caddesi'nde bir fırınla anlaştı. Ramazan Ayı'nda 30 gün boyunca günde 200 pide için ödeme yapan Şalcıoğlu, örnek davranışıyla takdir topladı.



        KOLYESİ VAR KENDİSİ YOK
        Burcu Özberk, önceki gün Etiler'de bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu. 'Love' yazılı kolyesiyle dikkat çeken Özberk, "Vallahi hayatımda kimse yok. Olsa niye saklayayım. Aşk güzel bir şey" diyerek isyan etti. Güzel oyuncu, tatil planı yaptığını ve uzak doğu tatiline gideceğini de sözlerine ekledi. (Aydın HAMZA)



            MİNNİE MOUSE SEREN
            Seren Serengil, önceki gün sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile İstinye'deydi. Güneşli havanın tadını çıkaran Serengil, akşam saatlerine kadar alışveriş yaptı. Sevgilisiyle el ele mağazaları turlayan Serengil, Disney karakteri Minnie Mouse saçı ve tarzıyla da dikkatleri üzerine çekti.


            FOTOZEDE
            Barıştığı sevgilisi Didem Soydan'la evinin önünde poz veren Burak Deniz, fotoğraf kurbanı oldu. 1.78 uzunluğundaki yakışıklı oyuncunun kısa görünen boyu tartışma konusu oldu. Oyuncu Burak Deniz ile aşkı Didem Soydan, yarım kalan aşklarına bir kez daha şans vermişti. Önceki gün objektiflere el ele poz vererek barış ilan eden ikilinin, mutluluğundan çok Burak Deniz'in boyu gündem oldu. 1,78 uzunluğunda olan yakışıklı oyuncunun, 1,76'lık Didem Soydan'dan daha kısa görünmesi espri konusu oldu. Arnavutköy'deki evinin önünde basına yansıyan karede zeminin eğiminden dolayı daha kısa görünen Burak Deniz'in düşük bel pantolonu da tartışma konusu oldu. Kimileri Deniz'e "Bacak boyu 50 santim galiba" diyerek eleştiri yaparken; kimi hayranları da "Rampada durduğu için kısa çıktı" diyerek destek mesajları attı.



            NE GEZDİN BE BURAY...
            Şarkıcı Buray, "Ne Gezdin Be Buray" ile dijital dünyanın modern seyyahı olmaya hazırlanıyor. Çıktığı tatillerde kayda aldığı anları YouTube kanalında yayınlamaya hazırlanan Buray, tatil serüvenleri ile yılın sürprizine imza atıyor. Buray, sıcacık insan manzaralarını ve deneyimlerini de hayranları ile paylaşacak.



                RIZA'NIN IŞIK'I
                Çapkın oyuncu Rıza Kocaoğlu, aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamıyor. Merve Çağıran, Hazal Subaşı ve Burcu Alptekin gibi ünlülerle aşk yaşayan Kocaoğlu'nun adı son olarak Yüşra Geyik ile anılmıştı. Ünlü oyuncu önceki gün Cihangir'de bir balık restoranında objektiflere yakalandı. Yeni sevgilisi Selin Işık'la baş başa romantik bir yemek yiyen oyuncu, basını atlatmak isterken faka bastı. Sevgilisiyle aşk dolu anları görüntülenen oyuncu, çıkışta "Arkadaşlar alınan görüntü yeterli sanırım. İyi akşamlar lütfen artık çekmeyin, rahatsız oluyorlar" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                BABALAR VE KIZLARI
                Pelin Akil'in eşi Anıl Altan ve Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz, önceki akşam kızlarını da alarak Bebek'te bir mekanda yemek yedi. Babalar ve kızları çıkışta topluca el ele tutuşarak basın mensuplarına poz verdi.



                TATİL YOK İŞ VAR
                Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevgilisi Alp Navruz ile ilişkisinin çok güzel gittiğini söyleyen Turan, "Yaz ayları için tatil planı yapamıyorum. Galiba bu yaz çalışarak geçecek" diye konuştu.(Doğan SAVAŞ)

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                Haberler Saklambaç Kısa süre önce annesi Leyla Özgecan'ı kaybeden Linet ölümden sonra ilk defa konuştu!
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