Kısa süre önce annesi Leyla Özgecan'ı kaybeden Linet ölümden sonra ilk defa konuştu!

YÜKSELEN YILDIZ

Müzisyen kimliğinin yanı sıra iş insanı olan Aidaz, yeni calışması için stüdyoya girdi. Elektronik müziğin en çok aranan DJ'leri arasında olan Aidaz, prodüktör ve aranjörlüğünü üstlendiği 'Be With You' çalışmasıyla da beğeni kazandı. Çocuk yaştan beri müziğin içinde olan Aidaz, İstanbul'un en lüks mekanlarında sahne alıyor.