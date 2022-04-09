Kısa süre önce annesi Leyla Özgecan'ı kaybeden Linet ölümden sonra ilk defa konuştu!

İki hafta önce annesi Leyla Özgecan'ın vefatıyla zor günler geçiren şarkıcı Linet, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Üzüntüden kilo veren şarkıcı, "Bu acılı günlerimde kimse beni yalnız bırakmadı ama ben yoktum. 18 Nisan da annemin adına bir iftar vermek istiyorum. Benim için şu anda hayat durmuş durumda. Tüm konserlerimi iptal ettim. En büyük hayranımı kaybettim. En büyük sıcaklığı ve en büyük desteği annemden alıyordum" diyerek duygusal anlar yaşadı.
DERSİMİZ: TÜRKÇE
Brezilya'dan Türkiye'ye gelen ve "Masterchef" yarışmasıyla ünlenen Walison Fonseca, ilk sinema filmi "Allah Yazdıysa Bozsun" ile beğeni topladı. Fonseca, büyük ilgi üzerine hem oyunculuk hem de Türkçe dersleri almaya başladı. Oyuncu, Türkçeyi kusursuz konuşabilmek istediğini söyledi.
YÜKSELEN YILDIZ
Müzisyen kimliğinin yanı sıra iş insanı olan Aidaz, yeni calışması için stüdyoya girdi. Elektronik müziğin en çok aranan DJ'leri arasında olan Aidaz, prodüktör ve aranjörlüğünü üstlendiği 'Be With You' çalışmasıyla da beğeni kazandı. Çocuk yaştan beri müziğin içinde olan Aidaz, İstanbul'un en lüks mekanlarında sahne alıyor.