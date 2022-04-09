Kısa süre önce annesi Leyla Özgecan'ı kaybeden Linet ölümden sonra ilk defa konuştu!

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Barıştığı sevgilisi Didem Soydan'la evinin önünde poz veren Burak Deniz, fotoğraf kurbanı oldu. 1.78 uzunluğundaki yakışıklı oyuncunun kısa görünen boyu tartışma konusu oldu. Oyuncu Burak Deniz ile aşkı Didem Soydan, yarım kalan aşklarına bir kez daha şans vermişti. Önceki gün objektiflere el ele poz vererek barış ilan eden ikilinin, mutluluğundan çok Burak Deniz'in boyu gündem oldu. 1,78 uzunluğunda olan yakışıklı oyuncunun, 1,76'lık Didem Soydan'dan daha kısa görünmesi espri konusu oldu. Arnavutköy'deki evinin önünde basına yansıyan karede zeminin eğiminden dolayı daha kısa görünen Burak Deniz'in düşük bel pantolonu da tartışma konusu oldu. Kimileri Deniz'e "Bacak boyu 50 santim galiba" diyerek eleştiri yaparken; kimi hayranları da "Rampada durduğu için kısa çıktı" diyerek destek mesajları attı.