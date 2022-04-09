Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasını tutarken bir şok daha yaşadı! Ünlü sunucu sosyal medyadan isyan etti





Erken, önceki gün yaşadığı bir olayla çıldırdı. Sunucu Instagram'dan yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a 'abi' diyen, peşinde gezen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.