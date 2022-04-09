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    Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasını tutarken bir şok daha yaşadı! Ünlü sunucu sosyal medyadan isyan etti

    Eşinin yasını tutmaya devam eden Ece Erken, önceki gün isyan etti. Hesaplarına bloke geldiğini söyleyen Erken, “Ah be Şafak’ım hiç dostun yokmuş çevrende. Allah seni kurtarmış” dedi.

    Bloke şoku!

    Ece erken, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acısını tutarken şok üstüne şok yaşıyor.



    Erken, önceki gün yaşadığı bir olayla çıldırdı. Sunucu Instagram'dan yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a 'abi' diyen, peşinde gezen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.



    Eşinin ölümüyle suçladığı kişi hakkında ağır ithamlarda bulunmaya devam eden ünlü sunucu Ece Erken, merhum eşine de şu sözlerle seslendi: "Ah be Şafak'ım hiç dostun, hiç adam yokmuş çevrende. Allah seni kurtarmış."

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