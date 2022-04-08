Trafik kazasında sevgilisini kaybeden ve mucizevi şekilde kurtulan Gülçin Ergül o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu





'KABULLENMESİ ÇOK ZOR'

Gülçin Ergül, muhabirlerin "Kazadan sonraki süreç sizin için nasıl geçiyor?" sorusuna ise gözyaşlarıyla şu yanıtı verdi: "Kabullenmesi çok zor Şu an daha kendime yeni yeni geliyorum. Bu travmayı atlatabilmek çok zor. O arabanın içinden çıkabilmem büyük mucize ama kaybım da çok büyük. Ağlamak istemiyorum çok özür diliyorum."