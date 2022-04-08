Yasemin ve İzzet Özilhan çifti otellerde konaklamaya veda edip 500 bin TL'ye...
Yasemin ile İzzet Özilhan, lüks otellerde konaklamaya veda etti. Geçtiğimiz sene aldıkları karavan sayesinde doğayla iç içe olmanın keyfini süren sosyetik çift, şimdi de modaya uyup yaklaşık 500 bin TL'ye tiny house aldı.
Türkiye'nin sayılı milyarderleri arasında yer alan Özilhan Ailesi'nin varislerinden İzzet Özilhan ile güzel eşi Yasemin Özilhan, 'izole' tatil anlayışını çok sevdi.
Tatil için lüks yatları ve Bodrum'a yakın ancak beldenin keşmekeşinden uzak olan Kaplankaya'daki villalarını tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz sene de karavan satın almıştı.
400 bin TL'ye aldıkları karavanlarıyla ailece doğayla iç içe anlar geçiren Yasemin ile İzzet Özilhan, son dönemin modasına uydu.
İMECE USULÜ TATİL
Yaklaşık 500 bin TL'ye 'Tiny house' denilen tekerlekli minik evlerden satın alan sosyetik çift, bu yazı da lüks otellere adım atmadan gözlerden uzak bir şekilde geçirecek.
Bu arada karavanla gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Yasemin Özilhan, bir dergiye verdiği röportajda şunları söyledi: "Karavanla seyahat, ailenle baş başa kalabildiğin imece bir keyif. İş bölümü ve takım oyunu terimlerinin birleştiği yer. Doğanın ortasında birlikte çok eğleniyoruz."