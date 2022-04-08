Yasemin ve İzzet Özilhan çifti otellerde konaklamaya veda edip 500 bin TL’ye...

Bu arada karavanla gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Yasemin Özilhan, bir dergiye verdiği röportajda şunları söyledi: "Karavanla seyahat, ailenle baş başa kalabildiğin imece bir keyif. İş bölümü ve takım oyunu terimlerinin birleştiği yer. Doğanın ortasında birlikte çok eğleniyoruz."