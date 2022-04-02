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    Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu

    Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol gibi sevilen oyuncular dizide başrolü paylaşıyor.

    Zirvenin hakimi

    Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %7,02 izlenme oranı ve %17,99 izlenme payı alarak birinci oldu.

    Dizinin yayınlanan 130. bölümüne Züleyha'nın Betül'e kurduğu oyun damgasını vurdu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. #SaklıDuygular etiketi sosyal medyanın gündemindeydi. 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 7 Nisan Perşembe 20.00'de atv'de!

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