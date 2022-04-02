Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %7,02 izlenme oranı ve %17,99 izlenme payı alarak birinci oldu.

Dizinin yayınlanan 130. bölümüne Züleyha'nın Betül'e kurduğu oyun damgasını vurdu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. #SaklıDuygular etiketi sosyal medyanın gündemindeydi. 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 7 Nisan Perşembe 20.00'de atv'de!