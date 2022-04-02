Aral, daha önce bir kez daha ayrılıp barıştığı aşkına eskort göndermesi yaptı. Bunun üzerine gözler Şevval Şahin'e çevrildi. Ünlü model de "Günün sonunda benim hakkımda ne düşündüğün umurumda değil.. Seni hiç düşünmüyorum" diyerek Marcus'u ciddiye almadığını söyledi.

ESKİ DOSTU ŞEYMA'YA İMALI MESAJ GÖNDERDİ

Şevval Şahin, eski kankası Şeyma Subaşı'ya inat Mohammed Alsaloussi ile haklarında çıkan iddiaları yalanlamadı.