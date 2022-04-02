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    Şevval Şahin gözünü Şeyma Subaşı'nın eski aşkı MısırMohammed Alsaloussi'ye dikti

    Şevval Şahin, Marcus Aral'la ayrılıp soluğu Dubai'de aldı. Orada Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mısırlı Mohammed Alsaloussi yakınlaştı. Şahin, pozlarına Şeyma'nın ayrılırken yazdığı gibi "Free bird" yani "Özgür kuş" notu düştü.

    Özgür kuş

    Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'la ilişkisini bitirdiğini ilan edip tatil için Dubai'nin yolunu tuttu.

    Renkli pozlarını paylaşarak nispet yaptı. Bu arada eski kankası şimdiki rakibi Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin de Dubai de olduğu ortaya çıktı.

    İkilinin tatilde yakınlaştığı konuşulurken, Şahin yaptığı paylaşımına "Free bird" yani "Özgür Kuş" notu düştü. Bu notu geçtiğimiz aylarda Şeyma Subaşı'nın da Meedo'dan ayrılırken düşmesi manidar bulundu.

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        Herkes Şeyma'dan tepki beklerken ilk hareket Yiğit Marcus Aral'dan geldi. Paylaşım yapan Aral'ın "Dubai'ye giden her kız eskort değildir" notu düştü.

        Aral, daha önce bir kez daha ayrılıp barıştığı aşkına eskort göndermesi yaptı. Bunun üzerine gözler Şevval Şahin'e çevrildi. Ünlü model de "Günün sonunda benim hakkımda ne düşündüğün umurumda değil.. Seni hiç düşünmüyorum" diyerek Marcus'u ciddiye almadığını söyledi.

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