Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'la ilişkisini bitirdiğini ilan edip tatil için Dubai'nin yolunu tuttu.
Renkli pozlarını paylaşarak nispet yaptı. Bu arada eski kankası şimdiki rakibi Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin de Dubai de olduğu ortaya çıktı.
İkilinin tatilde yakınlaştığı konuşulurken, Şahin yaptığı paylaşımına "Free bird" yani "Özgür Kuş" notu düştü. Bu notu geçtiğimiz aylarda Şeyma Subaşı'nın da Meedo'dan ayrılırken düşmesi manidar bulundu.