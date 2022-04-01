Uzun süre ortadan kaybolan sosyetik iş insanı Ahu Aysal bir çıktı pir çıktı! Cemiyet hayatını topa tuttu



"Benimle benzer tarz ailelerde yetiştirilen dostlarım da bu tür davetlere gitmiyor. Bizim bir yere gelme ihtiyacımız yok. Parmağımdaki yüzüğü sevdiğim için takıyorum, pahalı olduğu için değil. Şimdi parası olan beş misli para verip her davete gitmek istiyor. Bir sürü insan kendisini havalı göstermek istiyor ama ben böyle huzurluyum."