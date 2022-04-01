Uzun süre ortadan kaybolan sosyetik iş insanı Ahu Aysal bir çıktı pir çıktı! Cemiyet hayatını topa tuttu

Cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Aysal, eski eşi Ünal Aysal'ın borçları uğruna birçok malını elinden çıkardı.
Cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Aysal, eski eşi Ünal Aysal'ın borçları uğruna birçok malını elinden çıkardı.
Ünlü iş kadını, şunları söyledi: "Cebine parasını koyan kendini sosyetik zannederek ortalıklarda dolaşıyor. Şu an parası olan etraftaki insanları eziyor, ben buna çok karşıyım. Senin paran var onun parası yok diye azarlayamazsın kimseyi."
'HEPSİ HAVA ATMAK İSTİYOR'
Ahu Aysal, polemik yaratacak sözlerini sürdürdü:
"Benimle benzer tarz ailelerde yetiştirilen dostlarım da bu tür davetlere gitmiyor. Bizim bir yere gelme ihtiyacımız yok. Parmağımdaki yüzüğü sevdiğim için takıyorum, pahalı olduğu için değil. Şimdi parası olan beş misli para verip her davete gitmek istiyor. Bir sürü insan kendisini havalı göstermek istiyor ama ben böyle huzurluyum."