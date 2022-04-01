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    Uzun süre ortadan kaybolan sosyetik iş insanı Ahu Aysal bir çıktı pir çıktı! Cemiyet hayatını topa tuttu

    Geçtiğimiz yıllarda davetlerin aranılan ismi olan Ahu Aysal, ortadan kayboldu. Sosyetik iş kadını, nedenini açıklarken ‘sözde sosyeteye’ taşını atıp polemiğin fitilini ateşledi: "Cebine parasını koyan kendini sosyetik zannederek ortalıklarda dolaşıyor. Benim gibi aileler, artık davetlere gitmiyor."

    Görgüsüzler yahu!

    Cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Aysal, eski eşi Ünal Aysal'ın borçları uğruna birçok malını elinden çıkardı.



    Bunlar arasında Boğaz'daki oteli ile 50 milyon TL'ye sattığı Bodrum'daki dillere destan evi de vardı.



    Şimdilerde Akatlar'da açtığı briç kulübüyle ilgilenen Ahu Hanım, uzun süredir neden davetlere katılmadığını açıklarken son dönemde türeyen 'sözde sosyetiklere' de taşını attı.



        Ünlü iş kadını, şunları söyledi: "Cebine parasını koyan kendini sosyetik zannederek ortalıklarda dolaşıyor. Şu an parası olan etraftaki insanları eziyor, ben buna çok karşıyım. Senin paran var onun parası yok diye azarlayamazsın kimseyi."



        'HEPSİ HAVA ATMAK İSTİYOR'
        Ahu Aysal, polemik yaratacak sözlerini sürdürdü:


        "Benimle benzer tarz ailelerde yetiştirilen dostlarım da bu tür davetlere gitmiyor. Bizim bir yere gelme ihtiyacımız yok. Parmağımdaki yüzüğü sevdiğim için takıyorum, pahalı olduğu için değil. Şimdi parası olan beş misli para verip her davete gitmek istiyor. Bir sürü insan kendisini havalı göstermek istiyor ama ben böyle huzurluyum."
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        Haberler Saklambaç Uzun süre ortadan kaybolan sosyetik iş insanı Ahu Aysal bir çıktı pir çıktı! Cemiyet hayatını topa tuttu
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