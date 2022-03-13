Samar Dadgar ile hazırlığında! Özcan Deniz hayatında ikinci baharını yaşıyor

AİLEDEN VETO MU VAR?

Deniz ile romantik anlarını bir video haline getiren modacı, "Hediye gibi geldin hoş geldin" yazarak Özcan Deniz'i etiketledi. Genç modacının paylaşımını yorumlara sınırlandırması da dikkatlerden kaçmadı. Bu arada genç güzelin ailesinin kızlarına "Özcan sana göre çok yaşlı" dediği ve ilişkiye karşı çıktıkları da konuşulanlar arasında.