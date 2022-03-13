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    Samar Dadgar ile hazırlığında! Özcan Deniz hayatında ikinci baharını yaşıyor

    Feyza Aktan’dan olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz hayatında ikinci baharını yaşıyor. İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Deniz, yeniden evlilik hazırlığında.

    Deniz’in ikinci baharı

    Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz, şimdilerde aşk sarhoşu.

    Aktan'dan boşandıktan sonra kalbini kendisinden 23 yaş küçük moda tasarımcısı Samar Dadgar'a kaptıran Deniz, yeniden evlilik hazırlıklarına başladı. Modacı sevgilisi için İstanbul'da marka kurup kendisine maddi ve manevi destek çıkan Özcan Deniz, genç sevgilisiyle aşkını resmiyete dökmek için harekete geçti.

    Uzun süredir 49 yaşındaki Özcan Deniz ile aşk yaşayan Dadgar, önceki akşam sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifi aldığını müjdeledi.

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        Deniz ile romantik anlarını bir video haline getiren modacı, "Hediye gibi geldin hoş geldin" yazarak Özcan Deniz'i etiketledi. Genç modacının paylaşımını yorumlara sınırlandırması da dikkatlerden kaçmadı. Bu arada genç güzelin ailesinin kızlarına "Özcan sana göre çok yaşlı" dediği ve ilişkiye karşı çıktıkları da konuşulanlar arasında.

        Parmağına taktığı tek taşıyla video hazırlayan Samar Dadgar, mutluluğunu Instagram'da paylaştı.

        Özcan Deniz, genç sevgilisiyle birlikte hayat tarzını ve stilini baştan aşağı değiştirdi.
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        Haberler Saklambaç Samar Dadgar ile hazırlığında! Özcan Deniz hayatında ikinci baharını yaşıyor
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