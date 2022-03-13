Samar Dadgar ile hazırlığında! Özcan Deniz hayatında ikinci baharını yaşıyor

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz, şimdilerde aşk sarhoşu.
Aktan'dan boşandıktan sonra kalbini kendisinden 23 yaş küçük moda tasarımcısı Samar Dadgar'a kaptıran Deniz, yeniden evlilik hazırlıklarına başladı. Modacı sevgilisi için İstanbul'da marka kurup kendisine maddi ve manevi destek çıkan Özcan Deniz, genç sevgilisiyle aşkını resmiyete dökmek için harekete geçti.
Uzun süredir 49 yaşındaki Özcan Deniz ile aşk yaşayan Dadgar, önceki akşam sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifi aldığını müjdeledi.