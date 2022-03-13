Çağla Şıkel’in peşine düşen İzzet Antebi hüsrana uğradı! Rotasını Kerem Bürsin'in eski aşkı Hande Erçel'e çevirdi

Bir dönem çapkınlık haberleriyle magazin manşetlerini süsleyen çapkın işadamı İzzet Antebi, eski günlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Ekim ayında 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan tek celsede boşanan Antebi'nin kalbini kendinden 8 yaş küçük bir kadına kaptırdığı iddia edilmişti. Ancak konuşulanlara göre genç kadın İzzet Antebi'yi terk etmiş. Bu yasak aşk için Yeniköy'de bir yalı dairesi kiralayan Antebi'nin terk edilme duygusuyla deprosyona girdiği ve Bebek'te bir otele yerleştiği öğrenildi. Çapkınlık yaparak kendine olana güvenini kazanmaya çalışan Antebi, hedefine ise Çağla Şıkel'i koydu.