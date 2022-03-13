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    Çağla Şıkel’in peşine düşen İzzet Antebi hüsrana uğradı! Rotasını Kerem Bürsin'in eski aşkı Hande Erçel'e çevirdi

    Didem Sarı ile evliliğini bitiren çapkın iş insanı İzzet Antebi, önce Çağla Şıkel’in peşine düştü. Hüsrana uğrayan Antebi, şimdilerde rotasını Hande Erçel’e çevirdi.

    Doğan Savaş
    Rota Hande!

    Bir dönem çapkınlık haberleriyle magazin manşetlerini süsleyen çapkın işadamı İzzet Antebi, eski günlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Ekim ayında 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan tek celsede boşanan Antebi'nin kalbini kendinden 8 yaş küçük bir kadına kaptırdığı iddia edilmişti. Ancak konuşulanlara göre genç kadın İzzet Antebi'yi terk etmiş. Bu yasak aşk için Yeniköy'de bir yalı dairesi kiralayan Antebi'nin terk edilme duygusuyla deprosyona girdiği ve Bebek'te bir otele yerleştiği öğrenildi. Çapkınlık yaparak kendine olana güvenini kazanmaya çalışan Antebi, hedefine ise Çağla Şıkel'i koydu.

    ÇAPKINLAR ONUN PEŞİNDE
    43 yaşındaki Şıkel'in işletmeci Deniz Şahin'le aşkının konuşulmaya başlamasıyla hüsrana uğrayan İzzet Antebi, daha sonra rotasını Kerem Bürsin'le ilişkisi biten Hande Erçel'e çevirdi.

    Antebi'nin güzel oyuncuyu sıkı takibe aldığı ve katılacağı davetlerle gittiği mekanları araştırmaya başladığı da konuşulanlar arasında. Bürsin'le biten ilişkisinin ardından yalnızlığın tadını çıkarmak isteyen Hande Erçel ise tüm çapkınların radarına girmiş durumda.

        Mila ile Moris Mert adında iki çocukları bulunan Didem Sarı ve İzzet Antebi, 2009 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti.

        YENİ AŞK MI?
        Hande Erçel'in, marka yüzü olduğu mücevher firmasının genel müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Samimi görüntüleri gündem olan Erçel ve Kamer iddialar için sessiz kaldı.

        Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Kerem Bürsin ile çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı.
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