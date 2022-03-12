Biran Damla Yılmaz sevgilisi Çağrı Telkıvıran’ın eski aşkı Aslı Bekiroğlu'nu öğrenince podyum sevdasından vazgeçti

Aslı Bekiroğlu ile ilişkisini bitiren Çağrı Telkıvıran, ayrılığı duyurduktan 1 gün sonra bir başka oyuncu Biran Damla Yılmaz ile el ele görüntü vermişti.
Bu iki güzelin geçtiğimiz günlerde aynı projede adları yan yana geldi.Üniversite öğrencisi genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için düzenlenen "Geleceğin Güçlü Kadınları" defilesinde Ebru Şahin, Sedef Avcı, Burcu Kara ve Aslı Bekiroğlu gibi ünlü isimler podyumda boy gösterdi.
KURTULDULAR
Defilede gözler listede adı olan Biran Damla Yılmaz'ı aradı. Podyuma çıkacak isimler arasında olan Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ın eski aşkı Aslı Bekiroğlu'nun da podyumda yürüyeceğini duyunca etkinliğe katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi. İkili, olası bir piştiden son anda kurtulmuş oldu.
ZÜLEYHA SONUNDA GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 127'nci bölümüyle ekrana geldi. #BeklenmeyenAşk etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan dizide Züleyha'nın Hakan'a evlenmek istediğini söylemesi damga vurdu. 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 17 Mart Perşembe 20:00'de ATV'de!