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    Biran Damla Yılmaz sevgilisi Çağrı Telkıvıran’ın eski aşkı Aslı Bekiroğlu'nu öğrenince podyum sevdasından vazgeçti

    Biran Damla Yılmaz, sevgilisi Çağrı Telkıvıran’ın eski aşkı Aslı Bekiroğlu ile pişti olmaktan korktu. Yılmaz, çıkacağı defilede Aslı Bekiroğlu’nun olduğunu öğrenince podyum sevdasından vazgeçti. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Podyumda aşk krizi

    Aslı Bekiroğlu ile ilişkisini bitiren Çağrı Telkıvıran, ayrılığı duyurduktan 1 gün sonra bir başka oyuncu Biran Damla Yılmaz ile el ele görüntü vermişti.
    Bu iki güzelin geçtiğimiz günlerde aynı projede adları yan yana geldi.Üniversite öğrencisi genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için düzenlenen "Geleceğin Güçlü Kadınları" defilesinde Ebru Şahin, Sedef Avcı, Burcu Kara ve Aslı Bekiroğlu gibi ünlü isimler podyumda boy gösterdi.



    KURTULDULAR
    Defilede gözler listede adı olan Biran Damla Yılmaz'ı aradı. Podyuma çıkacak isimler arasında olan Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ın eski aşkı Aslı Bekiroğlu'nun da podyumda yürüyeceğini duyunca etkinliğe katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi. İkili, olası bir piştiden son anda kurtulmuş oldu.



    ZÜLEYHA SONUNDA GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ!
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 127'nci bölümüyle ekrana geldi. #BeklenmeyenAşk etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan dizide Züleyha'nın Hakan'a evlenmek istediğini söylemesi damga vurdu. 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 17 Mart Perşembe 20:00'de ATV'de!



        BERKAY'DAN BAL BADEM
        Sevilen popçu, Berkay, Avrupa Müzik etiketi ile 'Bal Badem' adlı yeni teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Tüm ekip arkadaşlarının eksiksiz olarak Berkay'a eşlik ettiği şarkının klibi de önceki gün beğeniye sunuldu.



        ŞEBNEM DUYMASIN!
        Mankenlikten şarkıcılığa geçiş yapan Tuğba Özay, sınıfta kaldı. Önceki gün Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" isimli şarkısını söyleyen Özay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu. Sesiyle eleştiri yağmuruna tutulan Özay'a "Sen baştan başlama", "Şebnem Ferah kan ağlıyor", "Şarkıyı dinleyen Şebnem Ferah cinnet getirdi" yorumları yapıldı.



        KANKASI HULK!
        Kayseri'de verdiği konserle kış turnesini noktalayan Buray, soluğu Erciyes Kayak Merkezi'nde aldı... Avrupa turnesi öncesinde snowboard yaparak enerji depolayan sanatçı, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutlu anlarına hayranlarını da ortak etti. Buray'ın pistte bulunan Marwell'in efsane karakteri Hulk'a meydan okuduğu fotoğrafları dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.



            MUTFAK KAÇIŞI!
            Oyuncu Bestemsu Özdemir, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz akşam yeni sevgilisiyle Yeniköy'de bir balıkçıda buluşan Özdemir'in keyifli gecesi gazetecilerin gelmesiyle kabusa döndü. Görüntü vermemek için çabalayan güzel oyuncu, mekanın mutfak kapısından jet hızıyla kaçtı. Özdemir'in ardından kısa süre sonra mekanın otoparkından çıkan erkek arkadaşı ise objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. Bestemsu Özdemir'in gizemli erkek arkadaşının mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu olduğu öğrenildi. (Doğan SAVAŞ)



            GÜLŞEN'İ BOZAN SORU
            Gülşen, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve merakla beklenen yeni teklisi "Lolipop"la büyük ses getirdi. Tarzıyla sınırları zorlayan sanatçıya yeni albüm pozları ve son konserinde bir dostunun kucağına oturması hatırlatıldı. Bu yaşananlara eşi Ozan Çolakoğlu'nun nasıl tepki verdiği sorulan B sinirle şu cevabı verdi: "Ne tepkisi... Ben sadece konser veriyorum, sonra başka konserler de vereceğim, bana değil bu olayları çok konuşanlara sorun."
            (Doğan SAVAŞ)



            ESKİ DOSTLAR
            Birce Akalay ve Oktay Kaynarca, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıdaydı. Akalay ile eski dost olduklarını söyleyen Kaynarca, "Bugün güzel bir akşam yemeği yedik. İş için değil, sohbet için bir araya geldik" dedi. Akalay ise, "Şu aralar takı markamla ilgileniyorum. Orada bir bebek doğdu ve onunla da ilgilenmem gerekiyor. (Doğan SAVAŞ)



                EĞLENCELİ DAVET
                Türk oyun şirketlerine bir yenisi daha eklendi. Joke Coin Game adlı yeni oyun önceki gün Baltalimanı'nda bir restoranda tanıtıldı. İsabella Tarancı'nın ev sahipliği yaptığı tanıtımda Arto, DJ kabinine geçti. Güzel model Ece Gürsel de davette hazır bulunan ünlüler arasındaydı. Formunu koruyan Gürsel, "70 yaşıma kadar her an podyuma çıkabilicekmişim gibi kendime dikkat ediyorum" diye konuştu.



                ÇOK 'CAN' YAKAR!
                1996 yılında nikah masasına oturan magazin dünyasının örnek çifti Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, önceki günkü pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi alan Can, annesi ve babası gibi oyunculuk yapmaya karar verdi. Gaye Sökmen Ajans ile sözleşme imzalayan Can Aslantuğ, "Eğitimini aldığım kamera arkası da dahil, sanatın tüm alanlarını önemsiyorum. Çünkü birbirlerini beslediğini inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti" diyerek müjdeli haberi verdi. Can Aslantuğ'un sosyal medyadaki karizmatik pozları da beğeni ve yorum rekoru kırdı.
                Çocuk resmen genetik mucize.
                Bu Can çok can yakar.
                Annes, tescilli güzel, babası yürüyen karizma ne bekliyordunuz.
                Gen transferinde son nokta.
                Aranan jön bulundu.



                PELİN ŞAŞIRTTI
                Ekranların sevilen ismi Pelin Karahan, şimdilerde bambaşka bir heyecan yaşıyor. Karahan, tiyatro oyunu "Şaşırt Beni" ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Murat Akkoyunlu ve Tuna Kırlı gibi isimlerle sahneyi paylaşacak olan Karahan, "Tiyatro sahnesinde canlı canlı seyircinin karşısında olmak çok heyecan verici. Sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.



                    DOKTORU YANINDA
                    Güzel oyuncu Burcu Binici, önceki gün Zincirlikuyu'da AVM turunda objektiflere takıldı. Doktor arkadaşıyla birlikte alışverişe çıktığını söyleyen Binici, "Arkadaşımla alışverişe çıkalım dedik. Buradan da spora gidip form tutacağız" açıklamasında bulundu.



                    KAPTAN DOĞUŞ
                    Sevilen şarkıcı Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i Recep Yenigün yönetmenliğinde kliplendirdi. Levent Yeraltı stüdyolarında şarkısını kliple taçlandıran Doğuş, kaptan kıyafeti giydi. Yakın zamanda müzikseverlerle buluşacak olan şarkı, yayınlanmadan sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.



                    BABA HATIRA
                    Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile İstinye'deydi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine giden ikili, baş başa yemek yedi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Gencebay, sevenlerinin isteğini kırmayarak teker teker hatıra fotoğrafı çektirdi.



                        KALPLERE DOKUNDU
                        Ayça Özefe, yeni şarkısı "Yine De Sen" ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sony Music etiketiyle yayınlanacak şarkının sözü ve bestesi Ayça Özefe'ye ait. Klibiyle ilgili konuşan Özefe, "Bu zamana kadar kalbime en çok dokunan şarkı oldu" dedi.

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                        Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor
                        Haberler Saklambaç Biran Damla Yılmaz sevgilisi Çağrı Telkıvıran’ın eski aşkı Aslı Bekiroğlu'nu öğrenince podyum sevdasından vazgeçti
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