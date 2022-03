Biran Damla Yılmaz sevgilisi Çağrı Telkıvıran’ın eski aşkı Aslı Bekiroğlu'nu öğrenince podyum sevdasından vazgeçti

ÇOK 'CAN' YAKAR!

1996 yılında nikah masasına oturan magazin dünyasının örnek çifti Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, önceki günkü pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi alan Can, annesi ve babası gibi oyunculuk yapmaya karar verdi. Gaye Sökmen Ajans ile sözleşme imzalayan Can Aslantuğ, "Eğitimini aldığım kamera arkası da dahil, sanatın tüm alanlarını önemsiyorum. Çünkü birbirlerini beslediğini inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti" diyerek müjdeli haberi verdi. Can Aslantuğ'un sosyal medyadaki karizmatik pozları da beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Çocuk resmen genetik mucize.

Bu Can çok can yakar.

Annes, tescilli güzel, babası yürüyen karizma ne bekliyordunuz.

Gen transferinde son nokta.

Aranan jön bulundu.