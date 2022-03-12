Biran Damla Yılmaz sevgilisi Çağrı Telkıvıran’ın eski aşkı Aslı Bekiroğlu'nu öğrenince podyum sevdasından vazgeçti





GÜLŞEN'İ BOZAN SORU

Gülşen, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve merakla beklenen yeni teklisi "Lolipop"la büyük ses getirdi. Tarzıyla sınırları zorlayan sanatçıya yeni albüm pozları ve son konserinde bir dostunun kucağına oturması hatırlatıldı. Bu yaşananlara eşi Ozan Çolakoğlu'nun nasıl tepki verdiği sorulan B sinirle şu cevabı verdi: "Ne tepkisi... Ben sadece konser veriyorum, sonra başka konserler de vereceğim, bana değil bu olayları çok konuşanlara sorun."

(Doğan SAVAŞ)