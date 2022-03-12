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    Ekranların yeni gözdesi 'Adı Sevgi' yarın akşam ATV'de ekran yolculuğuna başlayacak

    Yarın akşam saat 20.00’de ATV’de ekran yolculuğuna başlayacak olan Adı Sevgi, izleyenleri derinden etkileyecek hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla olduğu kadar müzikleriyle de büyük beğeni toplayacak.

    ’Adı Sevgi’de Güneş’li dakikalar

    ATV ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi'nin ön gösterimi geçtiğimiz gün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.



    Yapım, atv yönetimi ve gazetecilerin yer aldığı davete katılan oyuncuların ilk bölüm heyecanı gözlerden kaçmadı.



    Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü, Berfu Öngören ve Bertan Emre Dirikolu yer alıyor.



        EKRANIN YENİ GÖZDESİ
        "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan, mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için vereceği mücadeleleri anlatacak olan dizi hikayesiyle büyük beğeni toplayacak.



        Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.

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        Haberler Saklambaç Ekranların yeni gözdesi 'Adı Sevgi' yarın akşam ATV'de ekran yolculuğuna başlayacak
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