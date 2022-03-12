Ekranların yeni gözdesi 'Adı Sevgi' yarın akşam ATV'de ekran yolculuğuna başlayacak

ATV ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi'nin ön gösterimi geçtiğimiz gün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yapım, atv yönetimi ve gazetecilerin yer aldığı davete katılan oyuncuların ilk bölüm heyecanı gözlerden kaçmadı.
Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü, Berfu Öngören ve Bertan Emre Dirikolu yer alıyor.