Ve ayrılık resmileşti: Hande Erçel, Kerem Bürsin'i Instagram'dan da çıkardı

Hande Erçel, Nisan 2021'de aşk yaşamaya başladığı Kerem Bürsin'le ilişkisini Ocak 2022'de noktaladı. Bugüne dek ayrılıkla ilgili tek kelime etmeyen güzel oyuncu, dün sürpriz bir hamle yaptı.

Kerem Bürsin'i Instagram'dan takip etmeyi bırakan Hande Erçel, yakışıklı oyuncuyla olan tüm fotoğraflarını silip etiketleri dahi kaldırdı. Kerem Bürsin ise güzel oyuncunun aksine Erçel'i takipten çıkmadı.

Bu arada ikilinin, bugüne dek ayrılıkla ilgili tek kelime etmeyip bu dedikoduları gündemde tutması "Dizinin reklamı yapılsın diye başlayan reklam oyununda artık sona gelindi" dedikodularına yol açtı. Ancak ikilinin çevresi, "Onlarınki gerçek aşktı" dedi.