İş insanı Kemal Gülman aşkını itiraf etti: O daha çocuk

İş insanı Kemal Gülman önceki akşam görüntülendi. Sevgilisi olduğu konuşulan avukat Eda Cideli'nin kendisine açtığı 'şiddet davası' soruldu. 90 yaşındaki Gülmen, "Hayatımda hiçbir erkeğe dahi el kaldırmadım, ona mı kaldıracağım?" dedi. Gülman, şu sözleriyle de sürekli yurt dışı tatillerine çıktığı 28 yaşındaki güzelle aşkını yalanladı.

"Ufacık kız, yok öyle bir şey. İlişkimiz de yok, kendisi avukatımız. Bu yüzden de hep yanımda. Millet de zannediyor ki bu benim kız arkadaşım. Değil kardeşim... Çocuk daha, 28 yaşında. Kendisi ile sadece iş ilişkimiz var." Bu arada Gülman, Eda Cideli ile Bodrum'dan Monaco'ya kadar birçok yerde tatil yapmıştı.