Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın eşi Ozan Baran'dan sınır ötesi başarı! Açtığı şirket dünya markasına kafa tutuyor





TIR şoförleri başka nakliyat firmalarında çalışmak yerine kendi şirketlerini açarak şirketin sistemine dahil olarak daha çok kazanç sağlayabiliyorlar.

Şirketin tüm yazılımını ise Türk gençleri yapıyor. Böylece Ozan Baran, ABD'deki Türkler'e gelir kapısı açıyor...

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