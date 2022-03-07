Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın eşi Ozan Baran'dan sınır ötesi başarı! Açtığı şirket dünya markasına kafa tutuyor

Uzun süredir Süreyya Yalçın ile ABD'de yaşayan Ozan Baran'dan sınır ötesi başarı...
Ozan Baran'ın hayata geçirdiği şirket, şu an tüm Amerika'nın eyaletlerinde servis veriyor.
Uzun süredir Süreyya Yalçın ile ABD'de yaşayan Ozan Baran'dan sınır ötesi başarı...
Ozan Baran'ın hayata geçirdiği şirket, şu an tüm Amerika'nın eyaletlerinde servis veriyor.
GENÇLER ÇALIŞIYOR
Bu arada Ozan Baran'ın şirketi, TIR şoförlerine de hizmet veriyor.
TIR şoförleri başka nakliyat firmalarında çalışmak yerine kendi şirketlerini açarak şirketin sistemine dahil olarak daha çok kazanç sağlayabiliyorlar.
Şirketin tüm yazılımını ise Türk gençleri yapıyor. Böylece Ozan Baran, ABD'deki Türkler'e gelir kapısı açıyor...