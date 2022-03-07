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    Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın eşi Ozan Baran'dan sınır ötesi başarı! Açtığı şirket dünya markasına kafa tutuyor

    Uzun süredir Süreyya Yalçın ile ABD'de yaşayan Ozan Baran'dan sınır ötesi başarı... Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın eşi Ozan Baran, Amerika’da açtığı şirket ile dünya markası Uber’e kafa tutmaya başladı.

    Tam gaz başarı

    Uzun süredir Süreyya Yalçın ile ABD'de yaşayan Ozan Baran'dan sınır ötesi başarı...



    Son zamanlarda tüm Amerika basınında yer alan Hataylı iş adamı, kurmuş olduğu şirket ile Uber'in rakibi oldu.



    Ozan Baran'ın hayata geçirdiği şirket, şu an tüm Amerika'nın eyaletlerinde servis veriyor.



        Eşine ticari alanda da destek olan Yalçın ile Baran, şirket faaliyetlerini çok yakın bir zamanda tüm Avrupa ülkeleri ve Türkiye'ye de taşımayı planlıyor.



        GENÇLER ÇALIŞIYOR
        Bu arada Ozan Baran'ın şirketi, TIR şoförlerine de hizmet veriyor.



        TIR şoförleri başka nakliyat firmalarında çalışmak yerine kendi şirketlerini açarak şirketin sistemine dahil olarak daha çok kazanç sağlayabiliyorlar.
        Şirketin tüm yazılımını ise Türk gençleri yapıyor. Böylece Ozan Baran, ABD'deki Türkler'e gelir kapısı açıyor...

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        Haberler Saklambaç Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın eşi Ozan Baran'dan sınır ötesi başarı! Açtığı şirket dünya markasına kafa tutuyor
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