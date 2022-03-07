ATV'nin ses getirecek yeni proje 'Hakim' için start verildi

ATV'den bir dizi müjdesi daha... İlk tanıtımı ile büyük ses getiren, en iddialı projeler arasında yerini şimdiden alan atv'nin yeni dizisi Hakim'in çekimleri başladı. Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan "Hakim", yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile yaşadıklarını ele alacak. Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunacak. Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel paylaşıyor. Dizide Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.
ZİRVEDEN GİRİŞ
Gökçe, pandemi döneminde kısa aralıklarla yayımladığı şarkılarından sonra şimdi de 'Felek' isimli projesiyle hayranlarına sürpriz yaptı. Birkaç gün önce beğeniye sunulan ve albümle aynı adı taşıyan Felek şarkısı videosu ile tüm dijital platformlara zirveden giriş yaptı.
İÇİM PARÇALANIYOR
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Azerbaycanlı manken Günay Musayeva, masum halkın yara almasına isyan etti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü manken, şunları söyledi: Olan masum insanlara oluyor. Bir anne olarak, çok üzgünüm Her gün televizyonlarda haberleri izlerken o çocukların ve o kadınların gözlerine bakamıyorum. Bir anne olarak içim parçalanıyor. Bir an önce bu savaşın durması gerekiyor.