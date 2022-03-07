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    ATV'nin ses getirecek yeni proje 'Hakim' için start verildi

    Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük ses getiren ve en iddialı projeler arasında yerini şimdiden alan ATV’nin yeni dizisi Hakim’in çekimleri başladı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Hakim startı verdi

    ATV'den bir dizi müjdesi daha... İlk tanıtımı ile büyük ses getiren, en iddialı projeler arasında yerini şimdiden alan atv'nin yeni dizisi Hakim'in çekimleri başladı. Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan "Hakim", yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile yaşadıklarını ele alacak. Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunacak. Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel paylaşıyor. Dizide Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.



    ZİRVEDEN GİRİŞ
    Gökçe, pandemi döneminde kısa aralıklarla yayımladığı şarkılarından sonra şimdi de 'Felek' isimli projesiyle hayranlarına sürpriz yaptı. Birkaç gün önce beğeniye sunulan ve albümle aynı adı taşıyan Felek şarkısı videosu ile tüm dijital platformlara zirveden giriş yaptı.



    İÇİM PARÇALANIYOR
    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Azerbaycanlı manken Günay Musayeva, masum halkın yara almasına isyan etti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü manken, şunları söyledi: Olan masum insanlara oluyor. Bir anne olarak, çok üzgünüm Her gün televizyonlarda haberleri izlerken o çocukların ve o kadınların gözlerine bakamıyorum. Bir anne olarak içim parçalanıyor. Bir an önce bu savaşın durması gerekiyor.



        ÖMER'İN BAŞI DERTTE!
        Atv'nin başarılı dizisi Kardeşlerim, yine ekrana damgasını vurdu. Cumartesi günü 42. bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim, #AdımAdımAşk etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizinin son bölümünde; tahsilata giden Ömer, Harika ile çantaları karışınca başı fena derde girer.



        DOĞA'NIN BARBİE'Sİ
        Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi Bülent Polat, önceki gün sette kızı Doğa'yı ağırladı. Doğa, dizinin bir diğer yıldızı Hilal Altınbilek ile fotoğraf çektirdi. Polat bu kareyi, "Doğa'nın Barbie'si" diye paylaştı.



        ASK ÇEŞMESİ!
        Uzun süredir hayatında kimse olmayan Aslı Enver, aşk orucunu Önder Öztarhan ile bozmuştu. Bu yılın başından beri birlikte oldukları konuşulan ikili, birlikte görüntü vermemek için büyük çaba harcıyordu. Ancak aşıklar, Alaçatı'daki bir restoranda ilk kez aynı karede görüntülendi. Çeşme'de tatil yapan güzel oyuncu ile sosyetik iş adamı, Enver'in hayranlarının objektifine takıldı. Bu arada daha önce başından bir evlilik geçen 50 yaşındaki iş adamının 37 yaşındaki Aslı Enver'le bu sene nikah masasına oturmak istediği konuşuluyor...



            HADİSE'NİN GÜCÜ ADINA!
            Önceki akşam Antalya'da sahne alan Hadise, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Kuliste "Kadının gücünü hafife alma" diyerek poz veren popçunun kol kasları dikkat çekti. Bu arada Hadise'nin söylenenin aksine Mehmet Dinçerler'in evlilik teklif ederken verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü takmaya devam ettiği görüldü.



            ŞIKLIK SİMGESİ
            Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan Simge, hem göze hem kulağa hitap etti. Şık tarzıyla kusursuz fiziğini de gözler önüne seren şarkıcı, repertuvarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.



            PRÖMİYERE AKIN ETTİLER
            Serkan Altunorak'ın rol aldığı Dalgakıran/ Sea Wall'un prömiyeri geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Oyunun prömiyerine; Selin Şekerci, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ve Tansel Öngel gibi isimler katıldı. Oyunun finalinde Altunorak dakikalarca ayakta alkışlandı.



                HEM GÖZE HEM KULAĞA
                Son günlerde konserden konsere koşan Gülben Ergen, önceki akşam Bursalı hayranlarıyla buluştu. Güzel şarkıcı, günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede repertuvarıyla olduğu kadar Tanju Babacan imzalı kıyafeti ile de göz doldurdu. Ünlü sanatçı şıklığıyla, "Altın Gülben" dedirtti.



                ARABESK MERVE
                Pop müziğin başarılı ismi Merve Özbey, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanın açılışını yaptı. 'Tamamen Arabesk' konseptiyle sahne alan Özbey, payetli siyah mini elbisesiyle göz doldurdu. Merve Özbey, repertuvarıyla eğlencenin de hüznün de adeta dibine vurdu.



                BAŞROLDE JUNİOR KIVANÇ!
                Şubat 2016'da Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, uzun süre sonra müjdeli haberi almıştı. Bebeklerine Nisan başı kavuşacak olan çift, hazırlıkları bitirdi. Bazı uyanık firmalar da, sosyal medyada Tatlıtuğ'un fotoğraflarını kullanarak reklam yapmaya çalışıyor. Junior Kıvanç sayesinde dikkat çekmeye çalışan firmalar, "Bebek, daha doğmadan şöhret oldu" dedirtti. Bu arada yakışıklı oyuncuya, birçok markadan da oğluyla birlikte kamera karşısına geçmesi için şimdiden teklif yağıyor.



                    KADINLAR OMUZ OMUZA
                    Hayatı tek başına omuzlayan kadınları istihdam etmek adına "Kadınlar Omuz Omuza" adlı bir etkinlik düzenlendi. Projenin önceki gün yapılan tanıtımına ise Pınar Altuğ gibi birçok ünlü isim katıldı.



                    GÜLŞEN'E SAHİP ÇIKTI
                    Ceylan, önceki akşam Ataköy'deki bir mekanda sahne aldı. Ünlü sanatçı, popçu Gülşen'in Bergen şarkısı seslendirdiği için eleştirilmesi hatırlatılınca "Onun yorumculuğuna laf söylemek kimsenin haddi değil. Gülşen çok başka bir yerde" dedi.

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                    Kadın işçileri sendikalı diye kapı önüne koydu
                    Haberler Saklambaç ATV'nin ses getirecek yeni proje 'Hakim' için start verildi
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