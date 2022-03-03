ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Adı Sevgi"nin yayın tarihi belli oldu."Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yapılan tanıtımları büyük ilgi gören dizinin ilk bölümü, 13 Mart Pazar günü saat 20.00'de atv ekranlarına gelecek."Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.
Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle izleyicilerin gözdesi olacak.
Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç ve Mehtap Bayri gibi isimler yer alıyor.Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı.