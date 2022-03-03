ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Adı Sevgi"nin yayın tarihi belli oldu."Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yapılan tanıtımları büyük ilgi gören dizinin ilk bölümü, 13 Mart Pazar günü saat 20.00'de atv ekranlarına gelecek."Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.