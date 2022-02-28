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    Ezgi Fındık, sosyal medyanın diline düştü

    Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Ezgi Fındık'ın son paylaşımı espri konusu oldu. 923 bin takipçili Instagram hesabından bu kareyi paylaşan Ezgi Fındık, sosyal medyanın diline düştü.

    Photoşok!

    Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Ezgi Fındık'ın son paylaşımı espri konusu oldu. Sürekli "Fotoğraflarımda oynama yok" diyen güzel fenomenin photoshop ile incelttiği bariz belli olan beli, tartışma yarattı.

    Sosyal medyanın gündemine yerleşen genç kadın için şöyle yorumlar yapıldı:

    "Ezgi Fındık, photoshop'la belini aldırmış hayırlı olsun", "Photoshop icat edildiğinden beri böyle zulüm görmedi", "Gözlerim kanadı", "Ezgi Fındık. ortadan sıkılmış diş macununa benzemiş,", "Ezgi'nin photoshop'la kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir..."

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    Haberler Saklambaç Ezgi Fındık, sosyal medyanın diline düştü
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