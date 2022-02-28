Tayfun Duygulu, şimdiki eşi Bella Hanım ve eski eşi Beste Açar ile poz verdi

Önceki akşam bir mekanda Tayfun Duygulu'nun yanında şimdiki eşi Bella Duygulu ile eski eşi Beste Açar'ı görünce gözlerine inanamadı. 1996'da Açar ile olaylı bir şekilde boşanan Duygulu, kırgınlıkları geride bıraktıklarını söyledi. Eski ve yeni eşiyle mutluluk pozu veren müzisyen, şöyle dedi: "Ben böyle bir şey olsun bir yaşıma daha gireceğim demiştim ama demek ki hayatta her şey olabiliyormuş."

Beste Açar ile düet yapacağını da söyleyen Tayfun Duygulu, ekledi: "Sevilen bir eseri birlikte seslendireceğiz. Eşim Bella'nın katkılarıyla bu proje oluştu. Çok medeni bir davranış sergiledi. Geçmişte her şey olur. Toplumum önünde ve genç olmak farklı bir şey. Yaş kemale erdiğinde her şeye daha farklı bakıyorsunuz. Beste Hanım ile enerji buluşması gerçekleşti."