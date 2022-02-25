Yasemin Özilhan'ın takipçilerinden tepkiler yağdı! 45 bin liralık...





'KİMSEYE ÖNERMEDİM'

Tepkilerin artması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Yasemin Özilhan ise 2. Sayfa aracılığıyla şunları söyledi: "Ben de sayenizde 45 bin TL'ye krem olduğunu öğrendim. Aynı marka olabilir ama çeşitleri farklı. 45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim ne de kullanırım. Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiçbirini düzeltme ihtiyacı hissetmedim. Ancak ekonomik olarak bulunduğumuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış haber yapılıp insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti."

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