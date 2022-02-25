Yasemin Özilhan'ın takipçilerinden tepkiler yağdı! 45 bin liralık...

Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğa son verdi.
Tarzıyla çok konuşulan eski oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.
Bu sayede cebini dolduran Özilhan, dün günün en çok konuşulan ismi oldu.
Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğa son verdi.
Tarzıyla çok konuşulan eski oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.
Bu sayede cebini dolduran Özilhan, dün günün en çok konuşulan ismi oldu.
Instagram'da 1.5 milyon takipçisi olan Özilhan, 45 bin TL değerindeki bir kremi takipçilerine önerdiği iddiasıyla gündeme geldi. Özilhan'a "Dalga mı geçiyorsun?", "İnsanlar ne durumda bilmiyor musun?" yorumları yapıldı.
Bazıları ise Özilhan'a kayınpederi Tuncay Özilhan'ın sahibi olduğu Migros'taki 'zam krizi' üzerinden tepki gösterdi.
İşçilerin yüzde 8'lik zam yüzünden yaptığı protestoları hatırlatanlar, neredeyse 10 işçinin bir aylık maaşını kreme harcadığı iddia edilen Özilhan hakkında tepki dolu yorumlarda bulundu.
'KİMSEYE ÖNERMEDİM'
Tepkilerin artması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Yasemin Özilhan ise 2. Sayfa aracılığıyla şunları söyledi: "Ben de sayenizde 45 bin TL'ye krem olduğunu öğrendim. Aynı marka olabilir ama çeşitleri farklı. 45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim ne de kullanırım. Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiçbirini düzeltme ihtiyacı hissetmedim. Ancak ekonomik olarak bulunduğumuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış haber yapılıp insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti."