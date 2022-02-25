Yakın zamanda vefat eden Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası ailesini karıştırdı





5 NUMARA ORTAYA ÇIKACAK MI?

ATV'nin iddialı yapımı Yalnız Kurt'ta nefesler tutuluyor. Dizinin bu akşamki bölümünde Altay, Yıldırım Projesi'nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Mira ve Nizam karşılarında, bu yolda canla başla çalışan vatanseverler olduklarının farkındadırlar. Hangarda, 5 numara için özel bir dövüş gecesi düzenlenecektir. Nizam'ın bile olmayacağı, seyircisiz, sadece Mira ve 5 numaranın olacağı özel bir gece. Herkes, Altay'ın karşısına rakip olarak Doğan'ın çıkacağı önemli gecenin davetlisi olan, "5 Numarayı" merakla beklemektedir.