Yakın zamanda vefat eden Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası ailesini karıştırdı

Doktor Haydar Dümen (92), hayatını kaybetti. İkinci eşi Gül Dümen'in 100 milyon TL'lik mirasa konduğu iddia edildi. Gaye Dümen, babasının Selimpaşa'da 2 villa, bir daire, Mecideyköy'de 3 daire, Cihangir'de 2 katlı ev, Sarıyer'de arsa ve Taksim'de büyük bir binası olduğunu belirtti. "Gül Dümen babama mezar yaptırmış. Kendi adını da yazmış. Bir de bıyık çizdirmiş" dedi. (Ömer KARAHAN)
MUHTEŞEM DÖNÜŞ
Pop müziğinin güçlü sesi Bengü, yeni single çalışması 'Kimse Bilmesin'le 3 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziğine Bilal Sonses imza attı. Düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'e ait. Klip de Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekildi. Klip çekimleri için stüdyonun içinde 60 metrekarelik yapay bir havuz oluşturuldu. Havuz için sete 2 tanker su getirildi. Çekimlerde 1960 model Porsche Speedster 356 marka bir otomobil kullanıldı. 'Kimse Bilmesin' bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.
ZİRVEYE KURULDU
'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 83'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı... Kuruluş Osman 83. bölümüyle geleneğini bozmadı. atv'nin fenomen dizisi; Tüm Kişiler'de %11,44 izlenme oranı ve %26,78 izlenme payı, AB'de %8,85 izlenme oranı ve %21,97 izlenme payı 20+ABC1'de %12,09 izlenme oranı ve %26,71 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. #Merhamet etiketiyle sosyal medya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.