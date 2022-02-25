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    Yakın zamanda vefat eden Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası ailesini karıştırdı

    Psikiyatr Haydar Dümen, hayatını kaybetti. Ailesi 100 milyonluk miras yüzünden birbirine girdi. Şimdi de milyonlarca TL’lik mal varlığı olduğu belirlendi, İşte sizler için derlediğimiz 25 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Dümen emlak

    Doktor Haydar Dümen (92), hayatını kaybetti. İkinci eşi Gül Dümen'in 100 milyon TL'lik mirasa konduğu iddia edildi. Gaye Dümen, babasının Selimpaşa'da 2 villa, bir daire, Mecideyköy'de 3 daire, Cihangir'de 2 katlı ev, Sarıyer'de arsa ve Taksim'de büyük bir binası olduğunu belirtti. "Gül Dümen babama mezar yaptırmış. Kendi adını da yazmış. Bir de bıyık çizdirmiş" dedi. (Ömer KARAHAN)



    MUHTEŞEM DÖNÜŞ
    Pop müziğinin güçlü sesi Bengü, yeni single çalışması 'Kimse Bilmesin'le 3 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziğine Bilal Sonses imza attı. Düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'e ait. Klip de Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekildi. Klip çekimleri için stüdyonun içinde 60 metrekarelik yapay bir havuz oluşturuldu. Havuz için sete 2 tanker su getirildi. Çekimlerde 1960 model Porsche Speedster 356 marka bir otomobil kullanıldı. 'Kimse Bilmesin' bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.



    ZİRVEYE KURULDU
    'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 83'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı... Kuruluş Osman 83. bölümüyle geleneğini bozmadı. atv'nin fenomen dizisi; Tüm Kişiler'de %11,44 izlenme oranı ve %26,78 izlenme payı, AB'de %8,85 izlenme oranı ve %21,97 izlenme payı 20+ABC1'de %12,09 izlenme oranı ve %26,71 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. #Merhamet etiketiyle sosyal medya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.



        HEYECANA GELİN
        Bugün müzisyen Emir Ersoy'la Alaçatı'da evlenecek olan Gökçe Bahadır, son hazırlıklarını tamamladı. Gelinliğini son anda bulduğunu söyleyen 40 yaşındaki güzel oyuncu, "Alaçatı'da ailelerimiz ve sevdiklerimizin olduğu bir kış düğünü olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        AKUSTİK CEM
        Son çalışması 'Cemiyet Gazinosu' ile ses getiren Cem Belevi, merakla beklenen yeni single'ı öncesinde bu kez de Bilmez'in akustik versiyonunu hayranlarıyla buluşturuyor. Sözü ve müziği Belevi'ye ait olan şarkısının aranjesinde ise Osman Taşdaş imzası yer alıyor.



        BABA RİCA
        George Clooney, geçtiğimiz günlerde ABD, İngiltere ve İtalya'daki birçok önemli yayın kuruluşuna mektup gönderdi. 2014'te evlendiği avukat Amal Clooney'nin işi gereği birçok tehdit aldığını söyleyen oyuncu, mektubunda "Ben ünlü olmayı seçtim. Ama çocuklarım bunu seçmedi. O nedenle yüzlerini lütfen yayınlamayın" ifadeleri kullandı.



            OSCARLIK MUTLULUK
            Jennifer Lawrence, anne oldu! 31 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Lawrence'ın bebeğinin adı ve tam doğum tarihi ise henüz net olarak açıklanmadı.



            5 NUMARA ORTAYA ÇIKACAK MI?
            ATV'nin iddialı yapımı Yalnız Kurt'ta nefesler tutuluyor. Dizinin bu akşamki bölümünde Altay, Yıldırım Projesi'nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Mira ve Nizam karşılarında, bu yolda canla başla çalışan vatanseverler olduklarının farkındadırlar. Hangarda, 5 numara için özel bir dövüş gecesi düzenlenecektir. Nizam'ın bile olmayacağı, seyircisiz, sadece Mira ve 5 numaranın olacağı özel bir gece. Herkes, Altay'ın karşısına rakip olarak Doğan'ın çıkacağı önemli gecenin davetlisi olan, "5 Numarayı" merakla beklemektedir.



            SESSİZ İKİLİ
            Hadise ve Mehmet Dinçerler, önceki gece Etiler'deki bir mekandaydı. Hadise'nin Belçika'dan gelen misafirleri ile yemek yiyen çift, çıkışta hızlıca arabalarına bindi. İkilinin sessizliği, Dinçerler ve olay yaratan milyonluk yüzükle ilgili haberlerden ötürü rahatsız olmalarına yoruldu. (Doğan SAVAŞ)



                HANDE ATEŞ GİBİ
                Popçu Hande Ünsal, Ataşehir'deki bir mekanda sahne aldı. Sahneye kırmızı saten elbisesiyle çıkan şarkıcı, dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra Türk müziğine damga vurmuş eserlerden oluşan repertuvarı ile muhteşem bir gece yaşattı.



                UNUTULMAZ ACI!
                Çağla Şıkel, Katarsis programındaki açıklamalarıyla yürekleri burktu. Ünlü model, babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldığı anları şöyle anlattı: "Ofisine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum, Ayetel Kürsi okuduğumu hatırlıyorum. Gittiğimde yerde yatıyordu. Şıkel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı... Güler yüzüyle hatırlamak istesem de o aklımda kaldı. Ölümün ne demek olduğunu bu kadar yakından ani tanışmak çok zordu..."



                YOK BÖYLE HAYRANLIK
                Sarıkabadayı, önceki akşam İstanbul'da konser verdi. Şarkıcıyı eşi Madelein Lopez Camelo da keyifle izledi. Eşini ve yaşattığı izdihamı kaydeden Camelo, eğlenceli halleriyle objektiflere yansıdı. Müzisyenin şarkı sözlerini sırtına dövme yaptıran ve Belçika'da yaşayan kadın hayranı ise ünlü müzisyeni konser öncesi kuliste ziyaret etti. Soner Sarıkabadayı, hayranıyla hatıra pozu da verdi.



                    KANKALAR GEZMEDE
                    Sarp Apak ile yakın dostu Engin Öztürk, önceki gün akşam Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Yakın arkadaş olan ikili, akşam gezmesine çıktıklarını söyledi.

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                    Haberler Saklambaç Yakın zamanda vefat eden Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası ailesini karıştırdı
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