Oğuzhan Koç'la evlilik yolunda ilerleyen Demet Özdemir estetik tartışmasıyla sosyal medyayı ikiye böldü





"Dokuz yıldır dizi yapıyorum. Ameliyat olacak vakti nereden bulabilirim? 16 yaşımdaki halimi alıp 30 yaşımdaki halimle yan yana koyuyorlar. Tabii ki aynı değil! Çok üstüme geliyorlar" diyen 30 yaşındaki güzel, ekledi: "Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40'larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum."