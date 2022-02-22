Destan yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyecek! Batuga, babası ve geçmişiyle yüzleşiyor!





ÖZGE'YE TAKILDILAR

Güzel model Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından ünlü bir markaya ait bilekliklerin linkini paylaştı. 120 bin liralık takıları görenler, Ulusoy'a espriler yağdırdı. Sosyal medyadan reklam içerikli 'link' paylaşma modasının öncülerinden Özge Ulusoy, işi abarttı. Türkiye'nin en çok kazanan modellerinden biri olan güzel model, dünyaca ünlü bir markaya ait takılarının linkini paylaştı. Özge Ulusoy'un verdiği linkteki bilekliklerin fiyatı tam 8 bin 900 dolar yani yaklaşık 121 bin TL'ydi. Özge Ulusoy'un bu paylaşımı, şaşkınlık yaratırken espriler de havada uçuştu. Güzel model için "Linki bizim için değil sevgilisi Faruk Çolakoğlu için paylaşmış olmalı", "Özge, yakında ev, araba linkleri de vermeye başlar", "Yanlışlıkla linke tıkladım; inşallah buraya bakarken bile param gitmemiştir" gibi esprili yorumlar yapıldı.