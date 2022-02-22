Destan yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyecek! Batuga, babası ve geçmişiyle yüzleşiyor!

Ekran yolculuğunu seyirciden gördüğü büyük ilgi ile zirvede sürdüren 'Destan', ATV'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak bölümüyle çok konuşulacak. 'Destan'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Tanıtımda Batuga'nın doğumunun yer alması ve Batuga'nın, Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğup bütün dünyayı yönetecek lider olarak müjdelenmesi izleyicileri heyecana boğdu. Fragman 'Destan'da geçmişin bütün sırlarının ortaya çıkacağı müjdesi verdi...
BİLYONERİN YENİ GÜZELİ
Elon Musk, gönlünü kendisinden 23 yaş küçük bir güzel kaptırdı. Hafta içinde Los Angeles'taki özel jetinden gizemli sevgilisiyle inen 50 yaşındaki Musk'ın aşık olduğu kadının 27 yaşındaki oyuncu Natasha Bassett olduğu ortaya çıktı. 335 milyar dolar serveti olan Elon Musk ile güzel oyuncunun yaklaşık bir aydır da beraber olduğu öğrenildi.
PHOTOŞOK!
Son dönemde sosyal medyadaki fotoğraflarına yoğun filtre uygulamakla eleştirilen Madonna, işi abarttı. 63 yaşındaki yıldız, son fotoğraflarında kullandığı photoshop'u abartınca komik duruma düştü. Dişleri yamulup yüzü tıpkı bir çocuk gibi görünen Madonna için "63 değil sanki 13 yaşında" esprileri yapıldı.