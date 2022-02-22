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    Destan yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyecek! Batuga, babası ve geçmişiyle yüzleşiyor!

    Yıllarca adsız kalan han oğlunun, ‘gizli kahraman’ anlamındaki Batuga adını nasıl aldığının yanıtı da gün yüzüne çıkacak. İşte sizler için derlediğimiz 22 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Büyük yüzleşme

    Ekran yolculuğunu seyirciden gördüğü büyük ilgi ile zirvede sürdüren 'Destan', ATV'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak bölümüyle çok konuşulacak. 'Destan'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Tanıtımda Batuga'nın doğumunun yer alması ve Batuga'nın, Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğup bütün dünyayı yönetecek lider olarak müjdelenmesi izleyicileri heyecana boğdu. Fragman 'Destan'da geçmişin bütün sırlarının ortaya çıkacağı müjdesi verdi...



    BİLYONERİN YENİ GÜZELİ
    Elon Musk, gönlünü kendisinden 23 yaş küçük bir güzel kaptırdı. Hafta içinde Los Angeles'taki özel jetinden gizemli sevgilisiyle inen 50 yaşındaki Musk'ın aşık olduğu kadının 27 yaşındaki oyuncu Natasha Bassett olduğu ortaya çıktı. 335 milyar dolar serveti olan Elon Musk ile güzel oyuncunun yaklaşık bir aydır da beraber olduğu öğrenildi.



    PHOTOŞOK!
    Son dönemde sosyal medyadaki fotoğraflarına yoğun filtre uygulamakla eleştirilen Madonna, işi abarttı. 63 yaşındaki yıldız, son fotoğraflarında kullandığı photoshop'u abartınca komik duruma düştü. Dişleri yamulup yüzü tıpkı bir çocuk gibi görünen Madonna için "63 değil sanki 13 yaşında" esprileri yapıldı.



        AŞK DESTEĞİ 2
        Hadise, aşk kadını olduğunu yine gözler önüne serdi. Önceki aşkı Kaan Yıldırım'ın sahibi olduğu firmanın maskeleriyle sık sık poz veren ünlü popçu, şimdi de nişanlısı Mehmet Dinçerler'e destek olmaya başladı. Popçu, bu kez aşkının sahibi olduğu kahve zincirine ait bardakla verdiği pozunu 13.5 milyon takipçili Instagram sayfasında paylaştı. Dinçerler de Hadise'ye "Benim destekleyici aşkım" yorumu yaptı.



        MİSAFİRPERVER
        Berkay, önceki akşam İstinye'deydi. Poz veren popçu, "Misafirlerim geliyor. Onları gezdireceğim." dedi. Konser maratonundan da bahseden şarkıcı, "Sahnede seyircinin enerjisini alıyorum ve iki saat ben de onlarla beraber eğleniyorum" dedi.
        (Doğan SAVAŞ)



        İHANET GECESİ
        Keremcem, akılları karıştırdı. Uzun süredir İranlı Gazel isimli bir güzelle aşk yaşayan şarkıcı, önceki akşam esmer bir güzelle Arnavutköy'deki bir mekandaydı. Baş başa yemek yiyen ikili, bir ara aşka geldi. Esmer güzel, oyuncunun saçlarını okşayarak sevgi gösterisi yaptı.



            HAYATIMI MAHVETTİN
            Bir ara masadan kalkarak hararetli bir telefon konuşması yapan Keremcem, karşısındaki kişiye "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz. Giderayak bunları yapmayacaktın" dedi. Oyuncunun bu hararetli konuşması ise "Sevgilisiyle aralarında kriz mi var?" dedirtti...
            (Doğan SAVAŞ)



            ABD KUMRULARI
            Merve Oflaz ile Allan Hakko, ABD'ye demir attı. Yaklaşık 10 gün önce Miami'ye giden ünlü çift, buradan New York'a gitti. Ülkenin en gözde mekanlarında vakit geçiren Oflaz ile Hakko, bu paylaşımlarıyla da "Amerika kumruları" yorumları yaptırdı.



            EFKAR DAĞITTI
            Seda Sayan, uzun bir aradan sonra İstanbul gecelerinde felekten bir gece çaldı. Kadırgalı, geçtiğimiz akşam arkadaşı Gülay Eralp'in sahne aldığı mekandaydı. Geç saatlere kadar Eralp'ın şarkılarıyla efkar dağıtan ünlü sanatçı, bir ara masasına gelen Gülay Eralp'la şarkı söylemeyi ihmal etmedi.



                ÖZGE'YE TAKILDILAR
                Güzel model Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından ünlü bir markaya ait bilekliklerin linkini paylaştı. 120 bin liralık takıları görenler, Ulusoy'a espriler yağdırdı. Sosyal medyadan reklam içerikli 'link' paylaşma modasının öncülerinden Özge Ulusoy, işi abarttı. Türkiye'nin en çok kazanan modellerinden biri olan güzel model, dünyaca ünlü bir markaya ait takılarının linkini paylaştı. Özge Ulusoy'un verdiği linkteki bilekliklerin fiyatı tam 8 bin 900 dolar yani yaklaşık 121 bin TL'ydi. Özge Ulusoy'un bu paylaşımı, şaşkınlık yaratırken espriler de havada uçuştu. Güzel model için "Linki bizim için değil sevgilisi Faruk Çolakoğlu için paylaşmış olmalı", "Özge, yakında ev, araba linkleri de vermeye başlar", "Yanlışlıkla linke tıkladım; inşallah buraya bakarken bile param gitmemiştir" gibi esprili yorumlar yapıldı.



                TAMAMEN DUYGUSAL
                Ünlü model Ece Gürsel, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Uzun zamandır hayatında kimse olmadığını söyleyen Gürsel, "Bir ilişkide en çok neyi ararsınız, aşk mı, para mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii ki parası olsun, güçlü olsun. Ben güçlü bir insansam benim altımda ezilemez. Dengeli olması lazım. Yakışıklı da olsun tabii benim yanıma yakışsın."



                BEKLEYİŞ SONA ERDİ
                Meyra, kariyerine verdiği kısa bir aranın ardından yeni projesi "Boş Çerveve"yi yayınladı. 4 yıl önceden tamamladığı projesini, hem hamilelik hem de pandemi sebebiyle bekleten Meyra, şarkısı için kamera karşısına geçtiği esnada oğluna hamile olduğunu öğrendi.



                    AŞKINDAN ERİDİ
                    Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, önceki gün Kartepe konserindeki enerjisiyle zirveyi ısıttı. Beyaz kürkü ve gözlükleriyle büyük beğeni toplayan Derici, "Ben kazandığımı işime harcıyorum. Gözlüğüm 99,. kürküm de sahte 9 TL" diyerek bir hafta önce Karfest'te binlerce liralık marka kıyafetleriyle gündem olan Demet Akalın'a göndermede bulundu. Derici, meslektaşı Cem Belevi ile aşkı sorulunca da romantik yanını konuşturup aşkını haykırdı: "Daha ne yapayım karlara sevdiğimi mi yazayım. Gerçekten çok seviyorum." Oldukça kilo verdiği gözlenen güzel şarkıcı, "Sadece aşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum. Çünkü aşığım" dedi...


                    SESSİZ ÇAĞLA
                    Uzun süredir ortalarda görünmeyen Çağla Şıkel, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Arabasından indiği sırada gazetecilerle karşılaşan Şikel, muhabirlere "Arkadaşlar bu akşam konuşmasak olur mu?" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)

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                    Haberler Saklambaç Destan yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyecek! Batuga, babası ve geçmişiyle yüzleşiyor!
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