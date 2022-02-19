Aslı Enver ile Önder Öztarhan cephesinde sürpriz gelişme! Evleniyorlar mı?

Güzelliği kadar skandallardan uzak yaşantısıyla da beğeni toplayan Aslı Enver, şu sıralar farklı heyecanlar yaşıyor. Bir yandan 'Sırça' isimli tiyatro oyunuyla kariyerindeki suskunluğunu bozan 37 yaşındaki güzel, diğer yandan da yıl başından beri aşk yaşadığı Önder Öztarhan'la çok mutlu.
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Bir arkadaş ortamında tanışan ve birbirlerine ilk görüşte aşık olan Enver ile 49 yaşındaki sosyetik işadamı, ilişkilerinde boyut atladı. Öztarhan, Enver'in neredeyse tüm ailesiyle tanışarak ciddiyetini gözler önüne serdi.
Aslı Enver aşkıyla ayağı yerden kesilen Önder Öztarhan, güzel oyuncuya "Hemen evlenelim" teklifi yaptı. Konuşulanlara göre; bu teklife sıcak bakan Aslı Enver, yakın çevresine "Yazın evlenebiliriz" müjdesini verdi.