Aslı Enver ile Önder Öztarhan cephesinde sürpriz gelişme! Evleniyorlar mı?

Güzelliği kadar skandallardan uzak yaşantısıyla da beğeni toplayan Aslı Enver, şu sıralar farklı heyecanlar yaşıyor. Bir yandan 'Sırça' isimli tiyatro oyunuyla kariyerindeki suskunluğunu bozan 37 yaşındaki güzel, diğer yandan da yıl başından beri aşk yaşadığı Önder Öztarhan'la çok mutlu.