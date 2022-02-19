Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'e benzerliği çok konuşuldu! Gören ayırt edemedi!

Farah Abdullah'ın Bergen'le olan benzerliği görenleri şoke etti.
Büyük bir irade göstererek var olmaya çalıştığı hayatı trajik bir sonla biten 'Bergen'in yaşam öyküsünü anlatan filmin yapımcılığını ve yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz üstlendi.
4 Mart'ta vizyona girecek 'Bergen'de Farah Zeynep Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken; filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez ve Suzan Kardeş gibi isimler yer aldı.'Bergen'in müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen'e ait.