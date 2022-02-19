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    Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'e benzerliği çok konuşuldu! Gören ayırt edemedi!

    Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen filminin afişi yayınlandı. 'Acıların kadını' lakaplı Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan filmin afişi, olay yarattı

    Yok böyle benzerlik

    Farah Abdullah'ın Bergen'le olan benzerliği görenleri şoke etti.

    Büyük bir irade göstererek var olmaya çalıştığı hayatı trajik bir sonla biten 'Bergen'in yaşam öyküsünü anlatan filmin yapımcılığını ve yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz üstlendi.

    4 Mart'ta vizyona girecek 'Bergen'de Farah Zeynep Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken; filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez ve Suzan Kardeş gibi isimler yer aldı.'Bergen'in müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen'e ait.
        Adli tip!
        Haberler Saklambaç Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'e benzerliği çok konuşuldu! Gören ayırt edemedi!
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