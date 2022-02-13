Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez hamile eşi Başak Dizer için menemen yaptı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, mutfakta hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Aşçılık eğitiminde 4. ayını tamamlamak üzere olan Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta yaptığı elmalı turta ile dikkat çekmişti. Hamile eşi Başak Dizer için mutfakta fazla vakit geçirmeye özen gösteren oyuncu, önceki gün yine iş başındaydı. Baba olmak için gün sayan Tatlıtuğ, bu kez karavanında mutfağa girerek eşi için küçük tüpte menemen yaptı.

KIVANÇ NE DERSE O!

O anlarını sosyal medyada bir video ile takipçileriyle paylaşan Tatlıtuğ, "Menemen soğanlı mı olur? Soğansız mı?" tartışmasını gündeme getirdi. Oyuncunun soğanla menemen yaptığını gören binlerce takipçisi "Tartışma bitmiştir" yorumları yaptı. Tatlıtuğ, ünlü antrenör Murat Bür'ün kendisine yaptığı "Menemen soğanlı olur gerisi tartışmaya kapalıdır" yorumuna "Kesinlikle" cevabı verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfaktaki halleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kıvanç soğan kesmiyor resmen sanat eseri yapıyor.

Adam küçük tüple bile aşırı yakışıklı ve karizmatik.

Senden yakın zamanda çiğ köfte de bekliyoruz.

Nusret'ten et yiyeceğime, Kıvanç menemeni isterim.