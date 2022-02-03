ATV 2022 yılına da zirvede başladı! Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olma unvanını 6 yıldır kaptırmıyor





Sabah kuşağında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Haber programları; atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları milyonları ekrana kilitledi. ATV'nin sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV'yi de izleyici beğeniyle takip etti.