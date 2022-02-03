ATV 2022 yılına da zirvede başladı! Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olma unvanını 6 yıldır kaptırmıyor

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre 2021 yılında aldığı izlenme oranlarıyla birinci olan atv, 2022 yılına da birincilikle başladı.
Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ocak ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler ve 20+ ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.
Sabah kuşağında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Haber programları; atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları milyonları ekrana kilitledi. ATV'nin sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV'yi de izleyici beğeniyle takip etti.