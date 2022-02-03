Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ATV 2022 yılına da zirvede başladı! Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olma unvanını 6 yıldır kaptırmıyor

    Türkiye’nin kanalı atv, en çok izlenen kanal olma ünvanını bu yıl da sürdürdü. 6 yıldır en çok izlenen kanal olan atv, 2022 yılına da zirvede başladı.

    Zirvenin adı ATV

    ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre 2021 yılında aldığı izlenme oranlarıyla birinci olan atv, 2022 yılına da birincilikle başladı.



    Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ocak ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler ve 20+ ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.



    Sabah kuşağında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Haber programları; atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları milyonları ekrana kilitledi. ATV'nin sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV'yi de izleyici beğeniyle takip etti.



        Sevilen dizilerden Kalp Yarası, Destan, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim ve Yalnız Kurt, ATV'yi birinciliğe taşıdı.



        Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.



        Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal Batuga'nın hikayesini anlatan Destan, ekranların fenomeni oldu.
                Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
                Haberler Saklambaç ATV 2022 yılına da zirvede başladı! Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olma unvanını 6 yıldır kaptırmıyor
                    SON DAKİKA