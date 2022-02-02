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    ATV'nin sevilen dizisi 'Kalp Yarası' sosyal medyada yine gündem oldu! Sancakzade Konağı'da işler karıştı

    Önceki akşam ATV’de ekrana gelen ‘Kalp Yarası’ yine olay yarattı. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren dizide Sancakzade Konağı’nda işler karıştı! İşte sizler için derlediğimiz 2 Şubat Saklambaç haberleri...

    Konakta işler karıştı

    ATV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, 29 bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #HesaplaşmaZamanı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe'nin Azade Hanım'ın gizli oyunuyla ilgili itirafı işleri fena karıştırdı. Geçmişin hesabını sormak için Sancakzade Konağı'na giriş yapan Feraye ise yanına Pınar ve Yaman'ı da alarak yaşadığını herkese ilan etti.



    EFSANE GERİ DÖNÜYOR
    Alice Müzikali, iki yıl aranın ardından geri dönüyor! Müzikalin 7-8 ve 12 Şubat tarihli ilk üç oyununun biletleri, kısa süre sonra tükendi. Son hızla provalarına devam eden müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" olarak izleyicisinin karşısına çıkarken, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız ise "Şapkacı" rollerini paylaşıyor.



    UYUMLU İKİLİ
    Son dönemin parlayan yıldızlarından İsmail Ege Şaşmaz, önceki akşam Ortaköy'deki bir davete katıldı. Şaşmaz ile geceye birlikte katıldığı eşi Hande Ünal'ın spor tarzdaki uyumlu şıklığı gözlerden kaçmadı.



        AYRILIK MELODİSİ
        Genç şarkıcı Dilek Çevik, kendi yazıp bestelediği yeni çalışması "Olmuyor"u beğeniye sundu. Aşık olduğu adamın peşinden giden ve onun için evini terk eden Çevik, oldukça iddialı.



        EBRU SINIR AŞTI
        Bir süre önce girdiği kozmetik işinde hatırı sayılır bir başarı yakalayan Ebru Şallı'nın yüzü güldü. Şallı, ticarette sınırları aştı. Ürünlerini Avrupa'da satmaya başlayacak olan Şallı, birçok Avrupa ülkesinde mağaza açacağını duyurdu. Şimdilerde ABD'de olan Ebru Şallı'ya sosyal medya üzerinden de birçok iş birliği teklifi geldi.



        DEV YATIRIM
        İbrahim Tatlıses, dev bir yatırıma daha imza attı. Tatlıses, Balıkesir Burhaniye'de 100 adet mağaza, restoran, oyun alanı gibi yerlerin yer alacağı AVM projesine start verdi. İmparator, "Bu projede 700'e yakın kişi iş sahibi olacak" dedi.



            AŞK SAHNESİ
            Aşkta yüzü gülen Hadise, Sevgililer Günü'nde sahnede olacak. Şu sıralar Mehmet Dinçerler aşkıyla ayakları yerden kesilen Hadise, 14 Şubat'ı sahnede kutlayacak. Ünlü şarkıcının sahne şovunu işadamı aşkı Mehmet Dinçerler de izleyecek. Sevgililer Günü'nde İstanbul'da halka açık ücretsiz konser vermeye hazırlanan Hadise, yakın zamanda hazırlıkları tamamlanacak müzikal sürprizini de açıklayacak.



            HESAP ZAMANI
            ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin 80'inci bölümü nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Vezir Alemşah'tan hesap soracak.



            ANASININ OĞLU
            Burak Özçivit'le örnek bir evlilik süren Fahriye Evcen, önceki gün güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Evcen'in Instagram'daki bu paylaşımı yaklaşık 300 bin beğeni aldı. Treniyle oynarken sevimli görüntüler veren minik Karan'ın bu karelerine de 50 bini aşkın beğeni yağdı.



                KISA VE NET
                Rock müziğin başarılı ismi Emre Aydın, önceki gün eşi Eda Köksal ile Etiler'deydi. 11 Şubat'ta yeni albüm müjdesini veren şarkıcı, evlilikle ilgili ise "Çok güzel gidiyor" şeklinde kısa ve net bir cevap verdi.



                DERS FİLMİ
                Başrolünde yer aldığı "Dilber Ay" filminin heyecanını yaşayan Büşra Pekin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Filmle ilgili "Öğrenmemiz almamız gereken çok ders var" diyen başarılı oyuncu, spor tarzıyla da dikkat çekti.



                MİNİŞ TATİLDE
                Oyuncu Müge Boz, önceki gün soluğu ailesiyle Akyaka'da aldı. Kızı Vina ile bu renkli pozu veren güzel oyuncu, paylaşımına şöyle not düştü: "Miniş uzun zamandır 'atlara, eşeklere, kuzulara gidelim mi?' diyordu. Atladık en sevdiğimiz yerlerden birine geldik."



                    SETLERE ÇIKIYOR
                    Anne olduktan sonra setlere ara veren Sinem Öztürk, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kuaför öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, "Çocuklar büyüdü. Artık setlere döneceğim" dedi.

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                    Atma Kemal Bey
                    Haberler Saklambaç ATV'nin sevilen dizisi 'Kalp Yarası' sosyal medyada yine gündem oldu! Sancakzade Konağı'da işler karıştı
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