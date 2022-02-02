ATV'nin sevilen dizisi 'Kalp Yarası' sosyal medyada yine gündem oldu! Sancakzade Konağı'da işler karıştı

ATV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, 29 bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #HesaplaşmaZamanı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe'nin Azade Hanım'ın gizli oyunuyla ilgili itirafı işleri fena karıştırdı. Geçmişin hesabını sormak için Sancakzade Konağı'na giriş yapan Feraye ise yanına Pınar ve Yaman'ı da alarak yaşadığını herkese ilan etti.