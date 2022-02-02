ATV'nin sevilen dizisi 'Kalp Yarası' sosyal medyada yine gündem oldu! Sancakzade Konağı'da işler karıştı

ATV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, 29 bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #HesaplaşmaZamanı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe'nin Azade Hanım'ın gizli oyunuyla ilgili itirafı işleri fena karıştırdı. Geçmişin hesabını sormak için Sancakzade Konağı'na giriş yapan Feraye ise yanına Pınar ve Yaman'ı da alarak yaşadığını herkese ilan etti.
EFSANE GERİ DÖNÜYOR
Alice Müzikali, iki yıl aranın ardından geri dönüyor! Müzikalin 7-8 ve 12 Şubat tarihli ilk üç oyununun biletleri, kısa süre sonra tükendi. Son hızla provalarına devam eden müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" olarak izleyicisinin karşısına çıkarken, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız ise "Şapkacı" rollerini paylaşıyor.
UYUMLU İKİLİ
Son dönemin parlayan yıldızlarından İsmail Ege Şaşmaz, önceki akşam Ortaköy'deki bir davete katıldı. Şaşmaz ile geceye birlikte katıldığı eşi Hande Ünal'ın spor tarzdaki uyumlu şıklığı gözlerden kaçmadı.