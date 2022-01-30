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    İrem Derici, Müge Anlı’ya hayran

    Instagram'da "Pop Bizde" adlı eğlence ve magazin blogunda, Müge Anlı'nın yakın zamanda yaptığı "Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bu durum insanı, intihara sürükler. Aynada gördüğün kişiyle, filtre yaptığın fotoğraftaki kişinin aynı olmaması anormal bir durum. İnsan kendisini sevmeli" açıklamanın olduğu paylaşıma, fotoğraflarında efekt ve filtre kullanmayı sevdiğini dile getiren İrem Derici'den yorum geldi: Ne yapayım, dayanamıyorum. Müge Anlı kızıyor diye filtresiz paylaşım yapacağım bundan sonra. Müge Abla'mı kızdıramam."

    İrem Derici, Müge Anlı’ya hayran

    Instagram'da "Pop Bizde" adlı eğlence ve magazin blogunda, Müge Anlı'nın yakın zamanda yaptığı "Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bu durum insanı, intihara sürükler. Aynada gördüğün kişiyle, filtre yaptığın fotoğraftaki kişinin aynı olmaması anormal bir durum. İnsan kendisini sevmeli" açıklamanın olduğu paylaşıma, fotoğraflarında efekt ve filtre kullanmayı sevdiğini dile getiren İrem Derici'den yorum geldi:

    Ne yapayım, dayanamıyorum. Müge Anlı kızıyor diye filtresiz paylaşım yapacağım bundan sonra. Müge Abla'mı kızdıramam."

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