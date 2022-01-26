Kar İstanbul’da çile olup yağdı! Gül Gölge İBB'yi eleştirdi ve Şafak Sezer ise yolda kaldı

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Bazı otoyollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Binlerce araç yollarda mahsur kaldı.
Bu durum ünlüleri de kızdırdı. Sosyetik Gül Gölge, ulaşımda yaşanan sıkıntılara isyan etti.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Bazı otoyollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Binlerce araç yollarda mahsur kaldı.
Bu durum ünlüleri de kızdırdı. Sosyetik Gül Gölge, ulaşımda yaşanan sıkıntılara isyan etti.
Arabasının içinde paylaşımlar yapan Gölge, önce "2 saatte sadece 4 kilometre gidebildik" diyerek tepki gösterdi. Beklemeye devam edince sinirlenen sosyetik güzel, "Yerler buz, bir tane kurtarma, bir tane tuzlama aracı, hiçbir şey yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'u kendi haline bırakmış" diyerek sosyal medyadan isyan dolu paylaşım yaptı.
Oyuncu Şafak Sezer de özel aracıyla yolda mahsur kaldı.
Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Sezer, "Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın" dedi. İnci Türkay ile Londra'da yaşayan Atilla Saral, İstanbul'da mahsur kaldı. Londra'ya gitmek için uçağa binen yakışıklı oyuncu, 8 buçuk saat beklemek zorunda kaldı.