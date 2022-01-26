Kar İstanbul’da çile olup yağdı! Gül Gölge İBB'yi eleştirdi ve Şafak Sezer ise yolda kaldı

Oyuncu Şafak Sezer de özel aracıyla yolda mahsur kaldı.











Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Sezer, "Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın" dedi. İnci Türkay ile Londra'da yaşayan Atilla Saral, İstanbul'da mahsur kaldı. Londra'ya gitmek için uçağa binen yakışıklı oyuncu, 8 buçuk saat beklemek zorunda kaldı.